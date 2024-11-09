Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Kulübüne Doğum Günü Sitemi
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Kulübüne Doğum Günü Sitemi
Çaykur Rizespor, üstün bir futbolla evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından İlhan Palut maça dair görüşlerinin ardından kulübüne sitem etti. Yeni yaşını kutlayan Palut'a kulübünün kutlama yapmadığı öğrenildi. Palut da bu duruma içerlemiş olacak ki 3-1'lik zaferin ardından gündeme taşıdı. Palut, yeni yaşına böyle bir galibiyetle girdiği için mutlu olduğunu söyledi.
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"Ben hayattan beklentilerimi minimize ettim... Minimize" sözleriyle editlerin gündemine oturan İlhan Palut'tan ilginç bir açıklama daha geldi.
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Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından konuşan Palut, maç değerlendirmesinin ardından doğum günüyle ilgili konuştu.
İlhan Palut, "Futbol hayatımızın öylesine merkezine yerleşmiş ki adeta en önemli meselemiz haline gelmiş. Bugün "Benim doğum günüm mü, yoksa Trabzonspor maçı mı var?" sorusunun cevabı hiç tereddütsüz Trabzonspor maçı" dedi.
Palut, "Oyuncular dün tesislerde bir sürpriz yaptı ama bizim takım herhalde kutlamayı düşünmedi. Muhtemelen "doğum günümde yeniliriz, sosyal medyada da bunun konusu olur" diye düşündüler herhalde" dedi.
Galibiyetle ilgili konuşan Palut, "Yeni yaşıma güzel bir başlangıç oldu" dedi.
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