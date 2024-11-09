Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Kulübüne Doğum Günü Sitemi

Çaykur Rizespor, üstün bir futbolla evinde Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından İlhan Palut maça dair görüşlerinin ardından kulübüne sitem etti. Yeni yaşını kutlayan Palut'a kulübünün kutlama yapmadığı öğrenildi. Palut da bu duruma içerlemiş olacak ki 3-1'lik zaferin ardından gündeme taşıdı. Palut, yeni yaşına böyle bir galibiyetle girdiği için mutlu olduğunu söyledi.