Çaykur Rizespor - Trabzonspor Maçına VAR Molası Verildi: Hakemler Gole İkna Olamadı

VAR'ın Türkiye'deki kullanımı her zaman eleştiri konusu oldu. VAR hakemleri, VAR'a getirilen görüntüler derken orta hakemlerin uyduğu ya da uymadığı VAR kararları da eklenince kaos ortaya çıktı. En son Ç. Rizespor - Trabzonspor maçındaki VAR kararı ve uygulaması da tartışma yarattı. VAR'daki 6 dakika 19 saniyelik kontrol izleyenleri çıldırttı. Alınan karar ise futbol severleri ikiye böldü.