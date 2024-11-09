Çaykur Rizespor - Trabzonspor Maçına VAR Molası Verildi: Hakemler Gole İkna Olamadı
Çaykur Rizespor - Trabzonspor Maçına VAR Molası Verildi: Hakemler Gole İkna Olamadı
VAR'ın Türkiye'deki kullanımı her zaman eleştiri konusu oldu. VAR hakemleri, VAR'a getirilen görüntüler derken orta hakemlerin uyduğu ya da uymadığı VAR kararları da eklenince kaos ortaya çıktı. En son Ç. Rizespor - Trabzonspor maçındaki VAR kararı ve uygulaması da tartışma yarattı. VAR'daki 6 dakika 19 saniyelik kontrol izleyenleri çıldırttı. Alınan karar ise futbol severleri ikiye böldü.
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Süper Lig'de Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor'u ağırladı. Maçı ev sahibi 3-1 kazansa da maça damgasını vuran olay VAR kararı oldu.
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Çaykur Rizespor'un attığı gol VAR kararıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken hem Zorbay Küçük'ün VAR incelemesi hem de VAR hakemlerinin çağırması futbol severleri ikiye böldü.
VAR kontrolü 6 dakika 19 saniye sonra noktalanırken Çaykur Rizespor'un golü iptal edildi.
VAR kontrolü sonrası ekrana getirilen görüntü ise tartışmaları alevlendirdi. Büyük bir kesim golün haksız yere iptal edildiğini söylerken önemli bir kesim de kararın doğru olduğunu VAR kontrolünün uzun sürdüğünü söyledi.
Çaykur Rizespor iptal edilen golün ardından sosyal medyada paylaşım yaparak tepki gösterdi:
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