Basketbolda Derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı Geriden Gelerek Yendi: 91-88
Basketbolda Derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı Geriden Gelerek Yendi: 91-88
Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırladı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maça son periyot damga vurdu. Galatasaray on sayı geriden gelerek kazandı. 31 sayı ile yıldızlaşan Livingston galibiyette önemli rol oynadı. Galatasaray üçüncü galibiyetini aldı.
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Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
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Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçın son çeyreğinde 68-78 geriye düşen Galatasaray, muazzam bir geri dönüşe imza atarak Beşiktaş'ı 91-88 yenmeyi başardı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş ise 2. kez mağlup oldu.
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