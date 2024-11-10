Beşiktaş Son 25 Yılda 9 Yabancı Hoca ile Çalıştı

Beşiktaş'ın son 25 yıllık geçmişinde 9 yabancı teknik direktör var. Yabancı hocaların başarı yüzdesi oldukça düşük görünüyor. 9 isimden tek şampiyon Mircea Lucescu oldu. Giovanni van Bronckhorst sezonu henüz tamamlamadığı için bu listede değerlendirilemez. Ancak diğer 'dünya çapında isimleri' görünce onun da işinin kolay olmadığı açık.