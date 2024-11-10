Beşiktaş Son 25 Yılda 9 Yabancı Hoca ile Çalıştı
Beşiktaş Son 25 Yılda 9 Yabancı Hoca ile Çalıştı
Beşiktaş'ın son 25 yıllık geçmişinde 9 yabancı teknik direktör var. Yabancı hocaların başarı yüzdesi oldukça düşük görünüyor. 9 isimden tek şampiyon Mircea Lucescu oldu. Giovanni van Bronckhorst sezonu henüz tamamlamadığı için bu listede değerlendirilemez. Ancak diğer 'dünya çapında isimleri' görünce onun da işinin kolay olmadığı açık.
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Beşiktaş'ın son 25 yılında 9 yabancı isim var. 9 isimden şampiyonlukla sonuçlanan sezon sayısı ise yalnızca 1!
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Nevio Scala, Parma'da yarattığı rüzgarla geldi. Dortmund ve Perugia günleri konuşulmadı bile. Nouma ve Karhan gibi isimlerle sezona başladı.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma 3'er gollü Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetleri derken Mart ayı geldiğinde Leeds'tan 6, Barca'dan 5 yiyen ligden de kopan bir Beşiktaş sonucunda yollar ayrıldı.
Lucescu, Beşiktaş'ın 100.yılında şampiyonluk harici bir ihtimalin olmadığı sezonda takımın başına geçti. Gerçekten de ihtimalsiz sezonu şampiyon tamamlayarak Beşiktaşlıların gönlüne taht kurdu.
Del Bosque, Real Madrid'te tarih yazdı ardından Beşiktaş'a geldi. Giderken medyada çıkan "Yeniköy Kasabı" unvanıyla Türkiye'den gönderildi.
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Jean Tigana, kupa zaferleri ve Fenerbahçe galibiyetleri ile geçen 2005-07 yılları arasının sembol ismiydi. Sergen'le yaşadığı tartışmalar akıllarda kaldı.
Schuster, bir Konyaspor maçı sonrası “Buraya geldiğimde rakiplerden 1960'ların futbolunu beklemiyordum" açıklaması ile akıllarda kaldı. Başarı ise yakınından bile geçilmeyen bir duygu olarak yaşandı.
Carvalhal, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızlarıyla beraber gelmişti. Sempatik tavırlarıyla akıllarda kaldı bir de son dakika golüne sevinirken yaşadığı hafif sakatlıkla...
Kendine özgü tarzı ve açıklamalarıyla Beşiktaşlılarla bütünleşen Slaven Bilic resmi bir başarı yakalayamasa da Avrupa'da görece başarı ve sükseli maçlarla adından söz ettirdi.
Valerien İsmael, sistem oturtmaya çalıştı ancak ne lig bekledi ne taraftar. Kötü sonuçların ardından yollar ayrıldı.
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Portekizle Avrupa şampiyonluğu yaşayan Santos'un yolu Süper Lig'e düştü. Ancak yönetimin ısrarlı desteğine rağmen başarı gelmedi ve yollar ayrıldı.
Ve son olarak Giovanni van Bronckhorst... Henüz ilk sezonuna flaş bir başlangıç yapan Hollandalı teknik direktör için işler kötü gitmeye başladı. Bronckhorst, son 25 yılda 9. yabancı olarak dikkat çekiyor.
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