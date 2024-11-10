Mauro Icardi, Oynamadığı Samsunspor Maçındaki Hareketleri Nedeniyle PFDK'ya Sevk Edilecek

Mauro Icardi, sakatlık nedeniyle Samsunspor maçında takımdaki yerini alamadı. Takımını yalnız bırakmak istemeyen Icardi stadyumdaki yerini aldı. Maç önü ve maç sonunda taraftarıyla kucaklaşan Icardi, maç sonu üçlüsünü de takımın en önünde çektirdi. Galatasaraylı futbolcuların da büyük sevgisiyle karşılaşan Icardi'ye tribünlerden destek büyüktü. Ancak sosyal medyada maçın ardından Icardi ile ilgili PFDK iddiaları ortaya atıldı. İddialara göre Icardi, disiplin kuruluna sevk edilecek.