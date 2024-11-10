Mauro Icardi, Oynamadığı Samsunspor Maçındaki Hareketleri Nedeniyle PFDK'ya Sevk Edilecek
Mauro Icardi, Oynamadığı Samsunspor Maçındaki Hareketleri Nedeniyle PFDK'ya Sevk Edilecek
Mauro Icardi, sakatlık nedeniyle Samsunspor maçında takımdaki yerini alamadı. Takımını yalnız bırakmak istemeyen Icardi stadyumdaki yerini aldı. Maç önü ve maç sonunda taraftarıyla kucaklaşan Icardi, maç sonu üçlüsünü de takımın en önünde çektirdi. Galatasaraylı futbolcuların da büyük sevgisiyle karşılaşan Icardi'ye tribünlerden destek büyüktü. Ancak sosyal medyada maçın ardından Icardi ile ilgili PFDK iddiaları ortaya atıldı. İddialara göre Icardi, disiplin kuruluna sevk edilecek.
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Sakatlığıyla Galatasaray camiasını yasa boğan Mauro Icardi, Samsunspor maçında takımını yalnız bırakmadı.
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Maç önü ve sonunda taraftarla kucaklaşan Icardi'ye Osimhen de attığı golden sonra kendisinin formasıyla sevinerek jest yapmıştı.
Maç önünde taraftarın büyük sevgisiyle karşılaşan Icardi, ısınma esnasında tribünleri selamlayarak duygusal anlar yaşamıştı.
Maç sonunda da galibiyet üçlüsünü çektiren Mauro Icardi'ye takım arkadaşlarının da desteği hayli fazlaydı.
Gazeteci Umut Eken ise Mauro Icardi'nin bu davranışlarından ötürü PFDK'ya sevk edileceğini yazdı.
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Icardi'nin akreditasyon kartsız şekilde yeşil zeminde olması sevk gerekçesi olacak.
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