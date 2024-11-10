Fernando Muslera, Jose Mourinho'yu Hedef Aldı: "İstemiyorsa Gidebilir"

Jose Mourinho'nun Türk futboluna dair yaptığı eleştiriler gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Mourinho'nun açıklaması bilindiği gibi yurt dışında da geniş yankı uyandırmıştı. Mourinho'nun açıklamalarına bugün bir tepki de Galatasaray kalecisi Muslera'dan geldi. Muslera, Samsunspor maç sonunda hem hakem kararlarını hem de Mourinho'nun açıklamalarını eleştirdi. Muslera, Mourinho için 'istemiyorsa gidebilir' dedi.