Fernando Muslera, Jose Mourinho'yu Hedef Aldı: "İstemiyorsa Gidebilir"
Fernando Muslera, Jose Mourinho'yu Hedef Aldı: "İstemiyorsa Gidebilir"
Jose Mourinho'nun Türk futboluna dair yaptığı eleştiriler gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Mourinho'nun açıklaması bilindiği gibi yurt dışında da geniş yankı uyandırmıştı. Mourinho'nun açıklamalarına bugün bir tepki de Galatasaray kalecisi Muslera'dan geldi. Muslera, Samsunspor maç sonunda hem hakem kararlarını hem de Mourinho'nun açıklamalarını eleştirdi. Muslera, Mourinho için 'istemiyorsa gidebilir' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar gündemde kalmaya devam ediyor. Mourinho'nun açıklamalarının yurt dışında da yankı bulması "Türkiye'yi şikayet ediyor" yorumlarına da neden olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jose Mourinho'nun "Bu benden çok sizin sorununuz , bu lig sizin. Siz tepki göstermelisiniz" açıklamalarına bugün bir tepki de Muslera'dan geldi.
Muslera, Samsunspor maçının ardından beIN Sports mikrofonlarına "ilk kez böyle bir konuşma yapıyorum" diyerek sert açıklamalarda bulundu.
Muslera, "Türk futboluna yapılan hakaretler, bazı hakemlerin bana şahsi olarak saldırıyor olması beni üzen şeyler" dedi.
Muslera, geçmiş başarılarını hatırlatarak "14 yıl içerisinde 17 kupa kazandım. Bunu benden başka kimse yapmadı. Türk futboluna verdiğim katkıyı kimse vermedi" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mourinho'nun açıklamalarına sert çıkan Muslera, "Buraya 4 ay önce gelmiş hoca, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Hiç kimse ona bir şey söylemiyor." dedi.
Muslera, sözlerini "Türk futbolunu ileriye götüren, Avrupa'da temsil eden insanların biraz daha kollanması, biraz daha en azından tarafsız bir şekilde bakılması gerektiğine inanıyorum." şeklinde noktaladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın