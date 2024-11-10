Galatasaray, Mauro Icardi Yerine İki Aday Belirledi: Kiralama Formülü Devrede

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığıyla sarsıldı. Arjantinli golcünün yerine alternatifler arayan Galatasaray çözümü İtalya'da buldu. İtalya'da Inter ve Napoli'nin yıldızlarını radarına alan Galatasaray kiralama formülü düşünüyor. Inter'den Arnautovic, Napoli'den Raspadori adaylar arasında yer alıyor. Fotomaç'ın haberine göre devre arası için iki yıldız için girişimlere başlandı.