Galatasaray, Mauro Icardi Yerine İki Aday Belirledi: Kiralama Formülü Devrede
Galatasaray, Mauro Icardi Yerine İki Aday Belirledi: Kiralama Formülü Devrede
Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığıyla sarsıldı. Arjantinli golcünün yerine alternatifler arayan Galatasaray çözümü İtalya'da buldu. İtalya'da Inter ve Napoli'nin yıldızlarını radarına alan Galatasaray kiralama formülü düşünüyor. Inter'den Arnautovic, Napoli'den Raspadori adaylar arasında yer alıyor. Fotomaç'ın haberine göre devre arası için iki yıldız için girişimlere başlandı.
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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin üzüntüsü devam ediyor. Arjantinli golcünün sakatlığı camiayı sarsarken bir yandan da alternatifler aranıyor.
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Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından Galatasaray alternatifi İtalya'da buldu. Fotomaç'ın haberine göre girişimler başladı.
Galatasaray'ın ilk hedefi Inter'de forma giyen Marko Arnautovic olacak. Inter'in yıldızı için Galatasaray kiralama yoluna gitmeyi düşünüyor.
Arnautovic'in olmaması halinde diğer aday ise Osimhen'in Napoli'den arkadaşı Raspadori olarak ön plana çıkıyor.
Giacomo Raspadori'nin kiralama ihtimali daha yüksek dururken Galatasaray'ın iki yıldızı da imza aşamasına getirip bekleyeceği düşünülüyor.
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