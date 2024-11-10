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Sinan Engin Icardi'nin Wanda Nara'nın Peşinden Koşmasına İsyan Etti! L-Gante'yi de Yerden Yere Vurdu

Sinan Engin Icardi'nin Wanda Nara'nın Peşinden Koşmasına İsyan Etti! L-Gante'yi de Yerden Yere Vurdu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.11.2024 - 15:28

Beyaz Futbol programının sevilen yorumcularından Sinan Engin, Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L-Gante'ye demediğini bırakmadı. Engin, 24 yaşındaki rapçi için 'teneke mahallesi çocuğu' ifadesini kullandı. Icardi'ye de yüklendi. Arjantinli golcüye artık Wanda Nara'nın peşinden koşmaması gerektiğini belirterek sitem etti. İşte detaylar 👇

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Neler yaşandı?

Neler yaşandı?

Geçtiğimiz haftalarda Mauro Icardi ile ilişkisini sonlandıran Wanda Nara, yeni bir aşka yelken açtı. Arjantinli şarkıcı L-Gante ile birlikte olduğunu duyuran ünlü model, “Sırf yakışıklı diye mutsuz bir ilişkide kalamam” açıklamasını yaparak gündeme oturdu. Nara ve L-Gante, beraber gerçekleştirdikleri canlı yayında oldukça samimi anlar yaşarken, bu olay sonrası Nara, eski eşi Icardi'nin kendisine attığı mesajları da ifşa etti. Icardi’nin tekrar bir araya gelme arzusunu açıkça belirttiğini söyleyedi. Ancak bunun artık mümkün olmadığını vurguladı.

Sinan Engin, canlı yayında kendini tutumadı.

Sinan Engin, canlı yayında kendini tutumadı.

Beyaz TV ekranlarındaki Beyaz Futbol programında gündemi ele alan Sinan Engin, hem Icardi'ye hem Nara'ya hem de L-Gante'ye tepkisini ortaya koydu.

"Seni seveni seveceksin, sevmeyeni sevmeyeceksin"

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