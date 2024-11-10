Sinan Engin Icardi'nin Wanda Nara'nın Peşinden Koşmasına İsyan Etti! L-Gante'yi de Yerden Yere Vurdu
Sinan Engin Icardi'nin Wanda Nara'nın Peşinden Koşmasına İsyan Etti! L-Gante'yi de Yerden Yere Vurdu
Beyaz Futbol programının sevilen yorumcularından Sinan Engin, Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L-Gante'ye demediğini bırakmadı. Engin, 24 yaşındaki rapçi için 'teneke mahallesi çocuğu' ifadesini kullandı. Icardi'ye de yüklendi. Arjantinli golcüye artık Wanda Nara'nın peşinden koşmaması gerektiğini belirterek sitem etti. İşte detaylar 👇
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Neler yaşandı?
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Sinan Engin, canlı yayında kendini tutumadı.
"Seni seveni seveceksin, sevmeyeni sevmeyeceksin"
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