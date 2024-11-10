Sinan Engin Icardi'nin Wanda Nara'nın Peşinden Koşmasına İsyan Etti! L-Gante'yi de Yerden Yere Vurdu

Geçtiğimiz haftalarda Mauro Icardi ile ilişkisini sonlandıran Wanda Nara, yeni bir aşka yelken açtı. Arjantinli şarkıcı L-Gante ile birlikte olduğunu duyuran ünlü model, “Sırf yakışıklı diye mutsuz bir ilişkide kalamam” açıklamasını yaparak gündeme oturdu. Nara ve L-Gante, beraber gerçekleştirdikleri canlı yayında oldukça samimi anlar yaşarken, bu olay sonrası Nara, eski eşi Icardi'nin kendisine attığı mesajları da ifşa etti. Icardi’nin tekrar bir araya gelme arzusunu açıkça belirttiğini söyleyedi. Ancak bunun artık mümkün olmadığını vurguladı.