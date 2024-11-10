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Victor Osimhen'den Icardi'ye Büyük Jest: 'Aşkın Olayım' Şarkısı Eşliğinde Formasını Açtı

Victor Osimhen'den Icardi'ye Büyük Jest: 'Aşkın Olayım' Şarkısı Eşliğinde Formasını Açtı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
10.11.2024 - 16:46

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Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasında attığı gol sonrası Mauro Icardi'nin formasını açan Victor Osimhen, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Son dönemlerdeki çalkantılı aşk hayatı ve Tottenham karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle gündemden düşmeyen Icardi, Osimhen'i saha kenarından alkışladı. Gol sonrası Simge'nin Galatasaray ve Icardi'yle özdeşleşen şarkısı 'Aşkın Olayım'ın çalındığı görüldü. Taraftarlar hep bir ağızdan Osimhen'e tezahüratta bulundu. 

Kaynak: beIN SPORTS

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UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyen Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye takım arkadaşı Victor Osimhen'den büyük jest geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Tottenham karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyen Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye takım arkadaşı Victor Osimhen'den büyük jest geldi.

Samsunspor'a 3. dakikada attığı gol sonrası Icardi'nin formasını sahaya isteyen Osimhen, 'Aşkın Olayım' şarkısı eşliğinde formayı taraftarlara gösterdi.

Samsunspor'a 3. dakikada attığı gol sonrası Icardi'nin formasını sahaya isteyen Osimhen, 'Aşkın Olayım' şarkısı eşliğinde formayı taraftarlara gösterdi.

O anları saha kenarından takip eden Icardi, takım arkadaşının büyük jestini ayakta alkışladı.

O anları saha kenarından takip eden Icardi, takım arkadaşının büyük jestini ayakta alkışladı.

İşte gol sonrası sahada yaşanan sevinç; 🎥

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