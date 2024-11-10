Galatasaray Nijeryalı Yıldızı Osimhen ve Batshuayi'nin Golleriyle Samsunspor'u Geçti: 3-2

Galatasaray, evinde Samsunspor'u evinde ağırladı. 16.00 seansında başlayan maçta Galatasaray sonuca Nijeryalı yıldızı Osimhen ve Batshuayi ile gitti. Osimhen'in her iki devrede attığı goller ve Bats'ın golüyle Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı. Samsunspor penaltı golüyle eşitliği sağlasa da rakibine diş geçiremedi. Aslan, kayıpsız olarak liderlik serüvenini sürdürdü.