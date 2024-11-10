Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray Nijeryalı Yıldızı Osimhen ve Batshuayi'nin Golleriyle Samsunspor'u Geçti: 3-2

Galatasaray Nijeryalı Yıldızı Osimhen ve Batshuayi'nin Golleriyle Samsunspor'u Geçti: 3-2

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.11.2024 - 18:02

Galatasaray, evinde Samsunspor'u evinde ağırladı. 16.00 seansında başlayan maçta Galatasaray sonuca Nijeryalı yıldızı Osimhen ve Batshuayi ile gitti. Osimhen'in her iki devrede attığı goller ve Bats'ın golüyle Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı. Samsunspor penaltı golüyle eşitliği sağlasa da rakibine diş geçiremedi. Aslan, kayıpsız olarak liderlik serüvenini sürdürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Galatasaray - Samsunspor maçı öncesi açılan koreografi büyük beğeni topladı.

Galatasaray - Samsunspor maçı öncesi açılan koreografi büyük beğeni topladı.

Lider Galatasaray, ligin flaş ekiplerinden Samsunspor'u ağırladığı maçta baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

Lider Galatasaray, ligin flaş ekiplerinden Samsunspor'u ağırladığı maçta baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

Victor Osimhen henüz maçın başında takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Victor Osimhen henüz maçın başında takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

Samsunspor ise 50.dakikada Ntcham'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Samsunspor ise 50.dakikada Ntcham'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Victor Osimhen bu kez kafa golüyle kaleci hatasını affetmedi ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirmeyi başardı.

Victor Osimhen bu kez kafa golüyle kaleci hatasını affetmedi ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ritmini bulan Galatasaray bu kez Michy Batshuayi ile gol buldu. Belçikalı yıldız takımını iki farklı üstünlüğe taşımayı başardı.

Ritmini bulan Galatasaray bu kez Michy Batshuayi ile gol buldu. Belçikalı yıldız takımını iki farklı üstünlüğe taşımayı başardı.

90+3'te bir penaltı daha kazanan Samsunspor, bu penaltıyı da Youssef Aït Bennasser ile gole çevirdi ve maç 3-2 sona erdi.

90+3'te bir penaltı daha kazanan Samsunspor, bu penaltıyı da Youssef Aït Bennasser ile gole çevirdi ve maç 3-2 sona erdi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
anıl arslancan

Galatasaraylıyım ama artık bu kadar şike yeter gerçekten, çok bariz.

.~.~.~.

Sonuna kadar haklısın alışıklar tabi tescilli şikeciler göz göre göre şike yapıyorlar Galatasarayımızı engellemek için her şeyi deniyorlar hakemi varı mhksı.... Devamını Gör

khaan srnnn

icardi yoksa okan kocuk var

Ercan

Farkı önledi

Ercan

Yapı yapı diyorlar şu 2 penaltı skandal, ads maçındaki 2 penaltı da skandaldı, fener maçındakine fenerliler bize fark yemeyelim diye verdi dediler. . Galata... Devamını Gör