Galatasaray Nijeryalı Yıldızı Osimhen ve Batshuayi'nin Golleriyle Samsunspor'u Geçti: 3-2
Galatasaray Nijeryalı Yıldızı Osimhen ve Batshuayi'nin Golleriyle Samsunspor'u Geçti: 3-2
Galatasaray, evinde Samsunspor'u evinde ağırladı. 16.00 seansında başlayan maçta Galatasaray sonuca Nijeryalı yıldızı Osimhen ve Batshuayi ile gitti. Osimhen'in her iki devrede attığı goller ve Bats'ın golüyle Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı. Samsunspor penaltı golüyle eşitliği sağlasa da rakibine diş geçiremedi. Aslan, kayıpsız olarak liderlik serüvenini sürdürdü.
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Galatasaray - Samsunspor maçı öncesi açılan koreografi büyük beğeni topladı.
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Lider Galatasaray, ligin flaş ekiplerinden Samsunspor'u ağırladığı maçta baştan sona üstün bir oyun sergiledi.
Victor Osimhen henüz maçın başında takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.
Samsunspor ise 50.dakikada Ntcham'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.
Victor Osimhen bu kez kafa golüyle kaleci hatasını affetmedi ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirmeyi başardı.
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Ritmini bulan Galatasaray bu kez Michy Batshuayi ile gol buldu. Belçikalı yıldız takımını iki farklı üstünlüğe taşımayı başardı.
90+3'te bir penaltı daha kazanan Samsunspor, bu penaltıyı da Youssef Aït Bennasser ile gole çevirdi ve maç 3-2 sona erdi.
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Galatasaraylıyım ama artık bu kadar şike yeter gerçekten, çok bariz.
Sonuna kadar haklısın alışıklar tabi tescilli şikeciler göz göre göre şike yapıyorlar Galatasarayımızı engellemek için her şeyi deniyorlar hakemi varı mhksı.... Devamını Gör
icardi yoksa okan kocuk var
Farkı önledi
Yapı yapı diyorlar şu 2 penaltı skandal, ads maçındaki 2 penaltı da skandaldı, fener maçındakine fenerliler bize fark yemeyelim diye verdi dediler. . Galata... Devamını Gör