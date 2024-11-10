Galatasaray'ın Yıldızı Victor Osimhen'den Alkışlanacak Atatürk Sözleri

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen golleriyle hem takımını taşıyor hem de taraftarın sevgilisi oluyor. Nijeryalı yıldızın gollerinin yanında açıklamaları da takdir topluyor. Son olarak Samsunspor ağlarına iki gol atan Osimhen maç sonu alkışlanacak açıklamalar yaptı. Daha önce takım arkadaşı Günay'a Atatürk'ü soran Osimhen'in Atatürk açıklaması taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Osimhen, Atatürk için 'Büyük insan...' dedi.