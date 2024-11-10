Galatasaray'ın Yıldızı Victor Osimhen'den Alkışlanacak Atatürk Sözleri
Galatasaray'ın Yıldızı Victor Osimhen'den Alkışlanacak Atatürk Sözleri
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen golleriyle hem takımını taşıyor hem de taraftarın sevgilisi oluyor. Nijeryalı yıldızın gollerinin yanında açıklamaları da takdir topluyor. Son olarak Samsunspor ağlarına iki gol atan Osimhen maç sonu alkışlanacak açıklamalar yaptı. Daha önce takım arkadaşı Günay'a Atatürk'ü soran Osimhen'in Atatürk açıklaması taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. Osimhen, Atatürk için 'Büyük insan...' dedi.
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Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 yendiği maçta iki golle yıldızlaşan isim Osimhen oldu. 10 Kasım gibi Türkiye için duygusal bir günde atılan gollerin ardından Osimhen de Atatürk'ü unutmadı.
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Victor Osimhen maçın ardından beIN Sports mikrofonlarına özel açıklamalar yaptı. "Türk halkını selamlıyorum" diyen Osimhen'in açıklamaları alkış topladı.
"Bugünün ne kadar önemli olduğunu biliyorum" diyen Osimhen, Atatürk için "Türkiye'ye gelmeden önce 'Büyük İnsan'ı bilmiyordum geldikten sonra öğrendim" dedi.
Osimhen, Atatürk için "Çok büyük saygı hak ediyor, ona karşı çok fazla daha şey yapmalıyız. Tarih için çok önemli biri, ben de saygı duyuyorum" dedi.
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