Beşiktaş'taki Düşüş Başakşehir Karşısında da Devam Etti: 0-0

Ligde üst üste beklenmedik kayıplar yaşayan Beşiktaş düşüşü durduramıyor. Son dört haftada sadece dört puan toplayan Beşiktaş, yine takıldı. Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetleriyle sarsılan Beşiktaş, Başakşehir'le de 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş bu sonuçla liderle olan puan farkını da ona çıkarmış oldu. Beşiktaş eksik kadrosuyla son beş maçta sadece beş puan toplayabildi.