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Beşiktaş'taki Düşüş Başakşehir Karşısında da Devam Etti: 0-0

Beşiktaş'taki Düşüş Başakşehir Karşısında da Devam Etti: 0-0

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.11.2024 - 20:58

Ligde üst üste beklenmedik kayıplar yaşayan Beşiktaş düşüşü durduramıyor. Son dört haftada sadece dört puan toplayan Beşiktaş, yine takıldı. Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetleriyle sarsılan Beşiktaş, Başakşehir'le de 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş bu sonuçla liderle olan puan farkını da ona çıkarmış oldu. Beşiktaş eksik kadrosuyla son beş maçta sadece beş puan toplayabildi.

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Beşiktaş, Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir'e konuk oldu. Galibiyet parolası ile çıkan Beşiktaş bu hafta da Başakşehir'e takıldı.

Beşiktaş, Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir'e konuk oldu. Galibiyet parolası ile çıkan Beşiktaş bu hafta da Başakşehir'e takıldı.

Giovanni Bronckhorst yönetiminde Avrupa'da son iki maçını kazanan Beşiktaş ligde de iki maç üst üste kaybederek bu maça geldi.

Giovanni Bronckhorst yönetiminde Avrupa'da son iki maçını kazanan Beşiktaş ligde de iki maç üst üste kaybederek bu maça geldi.

Immobile gibi bir golcüden yoksun olarak çıkılan maçta Beşiktaş gol yollarında oldukça etkisiz gözüktü.

Immobile gibi bir golcüden yoksun olarak çıkılan maçta Beşiktaş gol yollarında oldukça etkisiz gözüktü.

Beşiktaş 0-0 biten maçla birlikte son beş haftada sadece beş puan toplayabildi ve liderle puan farkını da ona çıkardı.

Beşiktaş 0-0 biten maçla birlikte son beş haftada sadece beş puan toplayabildi ve liderle puan farkını da ona çıkardı.

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