Fenerbahçe Evinde Sivasspor'u Rahat Skor ve Oyunla Geçti: 4-0
Fenerbahçe Evinde Sivasspor'u Rahat Skor ve Oyunla Geçti: 4-0
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmadı. Sarı lacivertliler evlerinde Sivasspor'u 4-0'la geçti. Rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü. Amrabat'ın yine jeneriklik golle yıldızlaştığı gecede Samet'in golü de moral oldu. Mourinho cezası nedeniyle tribünden maçı takip etti.
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Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun cezası sebebiyle Zeki Murat Göle yönetiminde Sivasspor'la karşılaştı.
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Kadroda Samet Akaydin ve Mert Hakan Yandaş gibi sürpriz isimler yer alırken Samet takımını öne geçiren golü atmayı başardı.
Fenerbahçe ikinci yarının başında da Tadic'in penaltısıyla skoru 2-0'a getirdi ve oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.
Son günlerin yıldızı parlayan ismi Amrabat ise yine jeneriklik bir gole imza atarak skoru 3-0'a taşımayı başardı.
Maç böyle bitecek derken sahneye Saint-Maximin çıktı ve skoru 4-0 yaparak maçın skorunu tayin etti.
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FENERBAHÇE 💙💛
Böyle bir futbol oynamanız için illa maç mı kaybetmek gerekiyor
kimse kendini kandirmasin sivas domaldi yoksa fenerin iyi oynadığı falan yok kendimizi kandirmayalim