Fenerbahçe Evinde Sivasspor'u Rahat Skor ve Oyunla Geçti: 4-0

Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmadı. Sarı lacivertliler evlerinde Sivasspor'u 4-0'la geçti. Rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü. Amrabat'ın yine jeneriklik golle yıldızlaştığı gecede Samet'in golü de moral oldu. Mourinho cezası nedeniyle tribünden maçı takip etti.