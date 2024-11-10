Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe Evinde Sivasspor'u Rahat Skor ve Oyunla Geçti: 4-0

Fenerbahçe Evinde Sivasspor'u Rahat Skor ve Oyunla Geçti: 4-0

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.11.2024 - 21:07

Fenerbahçe, Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmadı. Sarı lacivertliler evlerinde Sivasspor'u 4-0'la geçti. Rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü. Amrabat'ın yine jeneriklik golle yıldızlaştığı gecede Samet'in golü de moral oldu. Mourinho cezası nedeniyle tribünden maçı takip etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun cezası sebebiyle Zeki Murat Göle yönetiminde Sivasspor'la karşılaştı.

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun cezası sebebiyle Zeki Murat Göle yönetiminde Sivasspor'la karşılaştı.

Kadroda Samet Akaydin ve Mert Hakan Yandaş gibi sürpriz isimler yer alırken Samet takımını öne geçiren golü atmayı başardı.

Kadroda Samet Akaydin ve Mert Hakan Yandaş gibi sürpriz isimler yer alırken Samet takımını öne geçiren golü atmayı başardı.

Fenerbahçe ikinci yarının başında da Tadic'in penaltısıyla skoru 2-0'a getirdi ve oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

Fenerbahçe ikinci yarının başında da Tadic'in penaltısıyla skoru 2-0'a getirdi ve oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

Son günlerin yıldızı parlayan ismi Amrabat ise yine jeneriklik bir gole imza atarak skoru 3-0'a taşımayı başardı.

Son günlerin yıldızı parlayan ismi Amrabat ise yine jeneriklik bir gole imza atarak skoru 3-0'a taşımayı başardı.

Maç böyle bitecek derken sahneye Saint-Maximin çıktı ve skoru 4-0 yaparak maçın skorunu tayin etti.

Maç böyle bitecek derken sahneye Saint-Maximin çıktı ve skoru 4-0 yaparak maçın skorunu tayin etti.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
seremoni-.-

FENERBAHÇE 💙💛

Darbeli Matkap

Böyle bir futbol oynamanız için illa maç mı kaybetmek gerekiyor

mustafa metli

kimse kendini kandirmasin sivas domaldi yoksa fenerin iyi oynadığı falan yok kendimizi kandirmayalim