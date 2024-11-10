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Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'dan Hakem Tepkisi! "O Hakemin Çocuğu Olsam Yüzüne Tükürürdüm"

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'dan Hakem Tepkisi! "O Hakemin Çocuğu Olsam Yüzüne Tükürürdüm"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
10.11.2024 - 22:38

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Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında 0-0 berabere kalması sonrası açıklama yapan Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, penaltı pozisyonunun verilmemesi nedeniyle hakeme tepki gösterdi. Hakem ve TFF'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Vardar,' Ülke futbolundan utanıyorum. Beşiktaş'ı sindiremezler. Yeni TFF geldi, hiçbir şey değişmedi. Ben o hakemin oğlu olsam yüzüne tükürürdüm.' dedi.

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Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'le karşı karşıya gelen siyah beyazlı ekip sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı. Karşılaşmanın 95. dakikasında Beşiktaşlı futbolcuya yapılan hareketin penaltı olduğunu ancak verilmediğini söyleyen Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, hakeme ve TFF yönetimine çok sert tepki gösterdi.

Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir'le karşı karşıya gelen siyah beyazlı ekip sahadan 0-0'lık skorla ayrıldı. Karşılaşmanın 95. dakikasında Beşiktaşlı futbolcuya yapılan hareketin penaltı olduğunu ancak verilmediğini söyleyen Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, hakeme ve TFF yönetimine çok sert tepki gösterdi.

Ülke futbolunun bir parçası olmaktan utandığını söyleyen Vardar, "Utanmıyor musunuz o tribündeki çocuklardan, ahlaktan yoksun hakem. Olacak iş mi? Ne oluyor bu futbolda? Bundan mutlu olan biri var mı? İnsan utanır ya... Ben o hocanın ailesinin bir ferdi olmak istemezdim. O hakemin oğlu olsam yüzüne tükürürdüm." dedi.

Ülke futbolunun bir parçası olmaktan utandığını söyleyen Vardar, "Utanmıyor musunuz o tribündeki çocuklardan, ahlaktan yoksun hakem. Olacak iş mi? Ne oluyor bu futbolda? Bundan mutlu olan biri var mı? İnsan utanır ya... Ben o hocanın ailesinin bir ferdi olmak istemezdim. O hakemin oğlu olsam yüzüne tükürürdüm." dedi.

İşte o açıklama; 🎥

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