Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'dan Hakem Tepkisi! "O Hakemin Çocuğu Olsam Yüzüne Tükürürdüm"

Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında 0-0 berabere kalması sonrası açıklama yapan Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, penaltı pozisyonunun verilmemesi nedeniyle hakeme tepki gösterdi. Hakem ve TFF'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Vardar,' Ülke futbolundan utanıyorum. Beşiktaş'ı sindiremezler. Yeni TFF geldi, hiçbir şey değişmedi. Ben o hakemin oğlu olsam yüzüne tükürürdüm.' dedi.