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Belçikalı Gelinin Pazarla İmtihanı Gülümsetti: "Hiç Bir Şey Anlamıyorum, Çok Kalabalık"

Belçikalı Gelinin Pazarla İmtihanı Gülümsetti: "Hiç Bir Şey Anlamıyorum, Çok Kalabalık"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
10.11.2024 - 21:17

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Belçikalı gelinin, Türk eşiyle birlikte pazara gittiği anlar izleyenleri gülümsetti. Pazar arabasıyla birlikte kalabalığa karışan Belçikalı gelin, pazarcının 'Başka bir arzunuz var mı?' sorusuna 'Hiç bir şey anlamıyorum.' diyerek yanıt verdi. Ortamın çok kalabalık olduğunu söyleyen gelin, eşinin 'Beğendin mi?' sorusuna ise 'Çok beğendim' diyerek yanıt verdi. Belçikalı gelinin pazar alışverişi sosyal medyada gündem oldu.

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Belçika'dan Türkiye'ye gelin gelen genç kadının pazara gittiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Eşi ve kayınvalidesiyle birlikte alışveriş yapan gelin, pazar ortamını kalabalık buldu.

Belçika'dan Türkiye'ye gelin gelen genç kadının pazara gittiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Eşi ve kayınvalidesiyle birlikte alışveriş yapan gelin, pazar ortamını kalabalık buldu.

Sebze tezgahındaki satıcıya para vermek isterken hesabı şaşıran gelin, "Anlamadım, ne kadar?" diyerek yardım aldı. Eşinin "Beğendin mi?" sorusunu da yanıtlayan Belçikalı gelin, "Çok beğendim." dedi.

Sebze tezgahındaki satıcıya para vermek isterken hesabı şaşıran gelin, "Anlamadım, ne kadar?" diyerek yardım aldı. Eşinin "Beğendin mi?" sorusunu da yanıtlayan Belçikalı gelin, "Çok beğendim." dedi.

İşte o video; 🎥

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