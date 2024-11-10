Belçikalı Gelinin Pazarla İmtihanı Gülümsetti: "Hiç Bir Şey Anlamıyorum, Çok Kalabalık"

Belçikalı gelinin, Türk eşiyle birlikte pazara gittiği anlar izleyenleri gülümsetti. Pazar arabasıyla birlikte kalabalığa karışan Belçikalı gelin, pazarcının 'Başka bir arzunuz var mı?' sorusuna 'Hiç bir şey anlamıyorum.' diyerek yanıt verdi. Ortamın çok kalabalık olduğunu söyleyen gelin, eşinin 'Beğendin mi?' sorusuna ise 'Çok beğendim' diyerek yanıt verdi. Belçikalı gelinin pazar alışverişi sosyal medyada gündem oldu.