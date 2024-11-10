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Fiziksel Engeli Yüzünden Gelen Yorumlara İsyan Etti! "Ben Sıradan Olmak İstiyorum"

Fiziksel Engeli Yüzünden Gelen Yorumlara İsyan Etti! "Ben Sıradan Olmak İstiyorum"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
10.11.2024 - 20:37

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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'asltumer' adıyla paylaşım yapan genç kadın, bir başarıya ulaştığında fiziksel engelleri üzerinden değerlendirilmesine tepki gösterdi. Kendisini tanımayan insanların 'Ben senin yerinde olsam hayata küserdim', 'Kendimi odalara kapatırdım', 'Motivasyonunu nasıl koruyorsun?' gibi yorumlarından sıkıldığını söyleyerek isyan eden genç kadın, 'Beni diğer insanlardan ayıran şey ne? Sandalyenin üstünde oturuyorum diye niye hayata küsmem bekleniyor ya da tam tersi bu durumla aşırı barışık olmam bekleniyor. Ben anlamıyorum bunu, diğer insanlarla aynı şeyleri yapıyorum.' dedi.

Kaynak: asltumer

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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'asltumer' adıyla paylaşım yapan genç kadın, hayattaki başarılarının fiziksel engelleri üzerinden yorumlanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'asltumer' adıyla paylaşım yapan genç kadın, hayattaki başarılarının fiziksel engelleri üzerinden yorumlanmasına tepki gösterdi.

Kendisini tanımayan insanların "Ben senin yerinde olsam hayata küserdim", "Kendimi odalara kapatırdım", "Motivasyonunu nasıl koruyorsun?" gibi yorumlarda bulunduğunu söyleyen genç kadın, "Benim başarımı diğer insanların başarısından üstün kılan ne? Herkes ne yapıyorsa ben de onu yapıyorum. Ben özel değil, sıradan olmak istiyorum." dedi.

Kendisini tanımayan insanların "Ben senin yerinde olsam hayata küserdim", "Kendimi odalara kapatırdım", "Motivasyonunu nasıl koruyorsun?" gibi yorumlarda bulunduğunu söyleyen genç kadın, "Benim başarımı diğer insanların başarısından üstün kılan ne? Herkes ne yapıyorsa ben de onu yapıyorum. Ben özel değil, sıradan olmak istiyorum." dedi.

İşte o video; 🎥

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