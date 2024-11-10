Fiziksel Engeli Yüzünden Gelen Yorumlara İsyan Etti! "Ben Sıradan Olmak İstiyorum"

Sosyal medya platformu TikTok'ta 'asltumer' adıyla paylaşım yapan genç kadın, bir başarıya ulaştığında fiziksel engelleri üzerinden değerlendirilmesine tepki gösterdi. Kendisini tanımayan insanların 'Ben senin yerinde olsam hayata küserdim', 'Kendimi odalara kapatırdım', 'Motivasyonunu nasıl koruyorsun?' gibi yorumlarından sıkıldığını söyleyerek isyan eden genç kadın, 'Beni diğer insanlardan ayıran şey ne? Sandalyenin üstünde oturuyorum diye niye hayata küsmem bekleniyor ya da tam tersi bu durumla aşırı barışık olmam bekleniyor. Ben anlamıyorum bunu, diğer insanlarla aynı şeyleri yapıyorum.' dedi.

Kaynak: asltumer