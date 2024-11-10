Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın Ölümüne Ağlayan Tanzanyalı Aile Gördüklerinizi Sorgulatacak!
Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın Ölümüne Ağlayan Tanzanyalı Aile Gördüklerinizi Sorgulatacak!
Tarihi dizi denince ilk akla gelenlerden biri hiç şüphesiz Muhteşem Yüzyıl... Sadece ülkemizde değil tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizi aradan geçen yıllara rağmen hala popülerliğini koruyor. Dizinin en duygusal sahnelerinden biri (hatta belki de ilki) olan Şehzade Mustafa'nın ölümünü de mutlaka izlemiş ya da en azından duymuşsunuzdur. Duygu yoğunluğu sınır aşan bu sahne meğer Tanzanya'ya kadar gitmiş! Tanzanyalı bir ailenin Şehzade Mustafa'nın ölümüne içleri parçalanırcasına ağladığı anlara hayret edeceksiniz.
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Tarihi dizi denince akla gelen ilk yapımlardan olan ve fazlasıyla sevilen Muhteşem Yüzyıl, üstünden geçen yıllara rağmen hala gündemdeki yerini koruyor.
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İzleyen herkesin büyük hayranlık duyduğu ve izledikten sonra tüm hafta hakkında konuştuğu dizi sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok sevilmişti.
Dizinin hem en ikonik hem de en duygusal sahnelerinden biri olan Şehzade Mustafa'nın ölümü her daim hafızalardaki yerini koruyor.
Ancak sahneyi bu kez gündeme getiren şey dizinin ülke sınırlarını aşan ünü oldu. Tanzanyalı bir ailenin bu sahne için feryat figan ağladığı anlar yeniden gündem oldu.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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