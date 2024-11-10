Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın Ölümüne Ağlayan Tanzanyalı Aile Gördüklerinizi Sorgulatacak!

Tarihi dizi denince ilk akla gelenlerden biri hiç şüphesiz Muhteşem Yüzyıl... Sadece ülkemizde değil tüm dünyada izlenme rekorları kıran dizi aradan geçen yıllara rağmen hala popülerliğini koruyor. Dizinin en duygusal sahnelerinden biri (hatta belki de ilki) olan Şehzade Mustafa'nın ölümünü de mutlaka izlemiş ya da en azından duymuşsunuzdur. Duygu yoğunluğu sınır aşan bu sahne meğer Tanzanya'ya kadar gitmiş! Tanzanyalı bir ailenin Şehzade Mustafa'nın ölümüne içleri parçalanırcasına ağladığı anlara hayret edeceksiniz.