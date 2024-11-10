Apar Topar Çıkarılmışlardı: Kızılcık Şerbeti'nde Giray ve Heves Ayrılığının Gerçek Nedeni Ortaya Çıktı
Apar Topar Çıkarılmışlardı: Kızılcık Şerbeti'nde Giray ve Heves Ayrılığının Gerçek Nedeni Ortaya Çıktı
Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon Giray ve Heves karakterleriyle katılan Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in diziden ayrılacağı belirtilmişti. 'Apar topar' diziden çıkarıldıkları iddia edilen ikiliden Kaan Taşaner, diziye katılmasıyla ilgili pişmanlığını dile getirmişti. Ancak neden ayrıldıklarına dair bir kesinlik yoktu. Gazeteci Birsen Altuntaş, Giray ve Heves'in Kızılcık Şerbeti'nden ayrılma nedenlerini açıkladı. Bakalım Şebnem Dönmez ve Kaan Taşaner neden diziden çıkarılmış?
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla reytinglerde kan kaybetse de cuma akşamlarının zirvesinde yer almaya devam ediyor.
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Zaten karmaşık olan ilişki ağının daha da karışması ve Heves'le Giray arasındaki yasak ilişki izleyiciyi diziden bir miktar uzaklaştırdı.
İzleyicinin Doğa ve Fatih'i daha çok özlemesine sebep olan bu ikilinin yeni sezonun ilk birkaç bölümünün ardından diziden ayrılacağı açıklanmıştı.
İkilinin neden ayrılacağı merak konusu olurken, gazeteci Birsen Altuntaş konuyla ilgili açıklama yaptı.
Altuntaş izleyicinin Giray ve Heves ilişkisi için RTÜK'e "ahlakımız bozuluyor" şikayetinde bulunduğunu, kanalın da bir RTÜK cezasını daha kaldıramadığını, bu sebeple senaryoda değişikliğe gidildiğini açıkladı.
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