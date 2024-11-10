Apar Topar Çıkarılmışlardı: Kızılcık Şerbeti'nde Giray ve Heves Ayrılığının Gerçek Nedeni Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti'ne bu sezon Giray ve Heves karakterleriyle katılan Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in diziden ayrılacağı belirtilmişti. 'Apar topar' diziden çıkarıldıkları iddia edilen ikiliden Kaan Taşaner, diziye katılmasıyla ilgili pişmanlığını dile getirmişti. Ancak neden ayrıldıklarına dair bir kesinlik yoktu. Gazeteci Birsen Altuntaş, Giray ve Heves'in Kızılcık Şerbeti'nden ayrılma nedenlerini açıkladı. Bakalım Şebnem Dönmez ve Kaan Taşaner neden diziden çıkarılmış?

Kaynak: Birsen Altuntaş