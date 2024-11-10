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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.11.2024 - 17:13

Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik. 

Kahkahanız bol olsun!

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1. Şehzade Mustafa’nın ölümüne ağlayan Tanzanyalı aileyi hatırladınız mı?😂

2. Bizim işimiz de zor!😂

3. Haklı bir isyan, gerçek bir komedi oyuncusu!

4. 😂

4. 😂
twitter.com

5. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Metehan sevgilisine evlilik teklif etti.😂

5. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Metehan sevgilisine evlilik teklif etti.😂
twitter.com
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6. Cüneyd haklıymış "Ahlı dalda bülbül ötmüyor!"😂

6. Cüneyd haklıymış "Ahlı dalda bülbül ötmüyor!"😂
twitter.com

7. 😂

7. 😂
twitter.com

8. Bizim Cüneyd sevdası...😂

8. Bizim Cüneyd sevdası...😂
twitter.com

9. 😂

9. 😂
twitter.com

10. 😂

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11. 😂

11. 😂
twitter.com

12. 😂

12. 😂
twitter.com

13. Danilo Şef'le babamın ortak yönü😂

14. 😂

15. 😂

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