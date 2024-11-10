Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Bu hafta televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları eğlenceli ve komik paylaşımlarla hepimizi güldüren kullanıcıları derledik.
Kahkahanız bol olsun!
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4. 😂
5. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Metehan sevgilisine evlilik teklif etti.😂
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6. Cüneyd haklıymış "Ahlı dalda bülbül ötmüyor!"😂
7. 😂
8. Bizim Cüneyd sevdası...😂
9. 😂
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11. 😂
12. 😂
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