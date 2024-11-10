Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı Sivasspor Maçı Sonrası "Favoriyiz" Dedi

Fenerbahçe, Sivasspor'u rahat bir skor ve futbolla geçmeyi başardı. 4-0'lık galibiyetin ardından Acun Ilıcalı da açıklamalarda bulundu. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de Ilıcalı, 'favoriyiz' açıklaması yaptı. Ilıcalı ligi de değerlendirirken 'yeni bir tiyatro olmazsa' şerhi düşerek rakipleri Galatasaray'la ilgili de konuştu. Ilcalı, 'Kendimizi iddialı görüyoruz' dedi.'