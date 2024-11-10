Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı Sivasspor Maçı Sonrası "Favoriyiz" Dedi
Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı Sivasspor Maçı Sonrası "Favoriyiz" Dedi
Fenerbahçe, Sivasspor'u rahat bir skor ve futbolla geçmeyi başardı. 4-0'lık galibiyetin ardından Acun Ilıcalı da açıklamalarda bulundu. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de Ilıcalı, 'favoriyiz' açıklaması yaptı. Ilıcalı ligi de değerlendirirken 'yeni bir tiyatro olmazsa' şerhi düşerek rakipleri Galatasaray'la ilgili de konuştu. Ilcalı, 'Kendimizi iddialı görüyoruz' dedi.'
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Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-0 yendiği maçın ardından Acun Ilıcalı iddialı açıklamalarda bulundu.
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Acun Ilıcalı, "ikstür avantajımız var artık. Bugün bu galibiyet şu an için puan farkını kapatma yolunda açtırmama açısından önemliydi." dedi.
Ilcalı, "Şampiyonluğu istiyoruz ve sıkı bir şekilde takibe devam ediyoruz. Tiyatro, yeni bir film ya da dizinin yeni bölümüne kapılmazsak, şampiyonluk konusunda kendimizi iddialı görüyoruz." dedi.
Acun Ilıcalı, "yapı" konusuna da değindi ve "Yapı dediğimiz olay kendini belli ediyor. Fenerbahçe yenildiğinde 'Gördünüz mü, yapı var' diyorlar; Galatasaray kazandığında ise 'Nerede bu yapı?' diye soruyorlar. Biz ise durumu sezon bazında değerlendiriyoruz." açıklaması yaptı.
Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'yla ilgili "hakem" tartışmasına da değinen Ilıcalı "yalan söylüyor" dedi.
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Ilcalı, Hatipoğlu ile ilgili "Sevgili Hatipoğlu, ya da aslında Sevgisiz Hatipoğlu, 'Yanlış, böyle bir şey yok' falan dedi. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum; yalan söylüyor." açıklaması yaptı.
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Adnan'ın kediği günden güne çirkinleşiyor, çirkinleşmesi de yüzüne yansıyor. Zamanında futbolcu dediğin yaşlı olacak buyurmuştu, 2 gün önce 18 yaşında oçocu... Devamını Gör
Yaw acun bırak bu işleri giy terliğini git o meşhur adaya. Sene sonu puan 10 puan fark atat gs size. Sen evinde gs yi yenecektin kardeşim hikaye anlatma..
Burası süper lig yavrum, dominik’te ada değil ki herkes sana yalakalık yapsın. Uslu bir fenerli ol ve köşede agla