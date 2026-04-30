Sevgili Terazi, bu Mayıs ayı ile birlikte finansal dünyanda büyük bir devrim ve arınma süreci başlıyor. 1 Mayıs tarihindeki Akrep Dolunayı, maddi hayatında adeta bir temizlik operasyonu başlatarak eski borçları kapatmanı veya gelir modellerini radikal bir şekilde yenilemeni sağlayacak. Bu dönem, cüzdanını lüks fırsatlara açman için sana altın bir tepsi sunuyor.

Ayın ortasında Jüpiter ve Plüton’un enerjisiyle karşına riskli ama büyük kazanç vadeden finansal bir fırsat çıkabilir. Ay sonunda Merkür ve Neptün arasındaki açıya dikkat ederek, belgelere ve detaylara gözünü dört açman prestijini korumanı sağlayacaktır. Doğru adımlarla iş dünyasında çok daha güçlü ve sözü geçer bir konuma yükselebilirsin. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…