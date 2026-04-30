Sevgili Terazi, bu Mayıs ayı senin için adeta bir cazibe merkezi! 5 Mayıs'ta Venüs ve Jüpiter’in birleşen gücü, seni sosyal çevrenin en arzulanan ismi haline getiriyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin sana olan tutkusunun katlanarak arttığını hissedeceksin ancak bu yoğun ilgi, beraberinde kıskançlık krizlerini ve gizli takip edilme hikayelerini de getirebilir. Aranızdaki bu aşk fırtınası, sarsılmaz dediğin bağları bile en uç noktasında test edebilir.

Tabii bekar bir Terazi isen sosyal ortamında tüm bakışların sana çevrildiği an, hayatının en büyük aşkıyla tanışabilirsin. Bu öyle bir çekim ki, mantığını tamamen devre dışı bırakıp seni anlık bir dürtüyle hiç bilmediğin sulara sürükleyebilir. Şimdiden ilk görüşte aşka inanmaya başlasan iyi edersin! Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…