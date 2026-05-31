Sevgili Terazi, bu Haziran ayı 'Geleceğe dair umut dolu bir şölenle başlıyor' desek yeridir! Zira, 30 Haziran'da Jüpiter'in sosyal ilişkiler ve hayaller evine yapacağı geçiş, partnerinle arandaki dostluk bağını daha önce hiç olmadığı kadar alevlendirirken, seni büyüleyici ve fazlasıyla dışa dönük bir romantizmin içine çekiyor.

Eğer kalbin boşsa, bu ay arkadaş ortamlarından hiç ummadığın, son derece vizyoner bir aşk doğabilir. Eğitim veya seyahat geçmişinde yollarınızın ayrıldığı, uzun süredir görmediğin ama yeniden aynı arkadaş grubunda karşılaştığın birinin aslında sana karşı ne kadar yoğun duygular beslediğini fark ettiğinde, aranızdaki o tatlı rüzgar bir anda önlenemez bir çekime dönüşebilir. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal...