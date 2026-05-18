18 – 24 Mayıs 2026 Haftanın Kristali: Kyanit
Gökyüzü bu hafta zihni hızlandırırken ruhu yoruyor. Bir yandan büyük farkındalıklar, ani kararlar, yüzleşmeler ve kader değişimleri yaşanırken diğer yandan insanlar içsel olarak yönünü bulmaya çalışıyor. İşte tam bu noktada haftanın kristali KYANİT; zihinsel karmaşayı sakinleştiren, enerjiyi hizalayan ve kişinin kendi iç gerçeğiyle bağlantı kurmasına yardımcı olduğu düşünülen en güçlü taşlardan biri olarak öne çıkıyor.
Kyanit özellikle bu haftanın sert Uranüs etkileri, Mars geçişleri ve zihinsel yoğunluğu içinde enerji bedenini dengelemek isteyenler için çok güçlü bir destek frekansı taşıyor.
18 – 24 Mayıs haftasında Kyanit’in etkisi özellikle ilişkiler, iş hayatı ve ruhsal denge üzerinde hissedilebilir.
Bu haftanın gökyüzü enerjisinde Kyanit sadece bir kristal değil; aynı zamanda zihinsel berraklık, ruhsal denge ve enerji temizliği sembolü gibi çalışıyor.
