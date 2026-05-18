18 – 24 Mayıs 2026 Haftanın Kristali: Kyanit

Dr.Astrolog Şenay Devi
18.05.2026 - 16:35

Gökyüzü bu hafta zihni hızlandırırken ruhu yoruyor. Bir yandan büyük farkındalıklar, ani kararlar, yüzleşmeler ve kader değişimleri yaşanırken diğer yandan insanlar içsel olarak yönünü bulmaya çalışıyor. İşte tam bu noktada haftanın kristali KYANİT; zihinsel karmaşayı sakinleştiren, enerjiyi hizalayan ve kişinin kendi iç gerçeğiyle bağlantı kurmasına yardımcı olduğu düşünülen en güçlü taşlardan biri olarak öne çıkıyor.

Kyanit özellikle bu haftanın sert Uranüs etkileri, Mars geçişleri ve zihinsel yoğunluğu içinde enerji bedenini dengelemek isteyenler için çok güçlü bir destek frekansı taşıyor.

Spiritüel çalışmalarda “enerji hizalama taşı” olarak bilinen Kyanit; negatif enerjiyi tuttuğuna değil, dönüştürdüğüne inanılan özel kristallerden biridir. Bu yüzden özellikle son dönemde yoğun stres yaşayan, karar vermekte zorlanan, ilişkilerde tükenen, nazar ve enerji düşüklüğü hisseden kişiler Kyanit enerjisine güçlü şekilde çekilebilir.

Kyanit’in en dikkat çekici özelliği zihni sustururken sezgileri güçlendirmesi olarak kabul edilir. Özellikle fazla düşünen, sürekli aynı konuları zihninde döndüren kişilerde daha sakin bir farkındalık alanı oluşturduğu söylenir. Aynı zamanda iletişim enerjisini desteklediği için boğaz çakrası ile de güçlü şekilde ilişkilendirilir. Bu nedenle kişinin içinden geçenleri daha net ifade etmesine, duygularını bastırmadan ama sakin şekilde anlatmasına yardımcı olduğuna inanılır.

18 – 24 Mayıs haftasında Kyanit’in etkisi özellikle ilişkiler, iş hayatı ve ruhsal denge üzerinde hissedilebilir.

Çünkü bu hafta birçok insan gerçek niyetleri fark edecek. Maskeler düşecek. Bastırılmış duygular ortaya çıkacak. Ve insanlar ilk kez gerçekten ne hissettiklerini anlayacak.

Kyanit bu süreçte özellikle:

Zihinsel karmaşayı azaltmak

Negatif enerji yükünü hafifletmek

Sezgileri güçlendirmek

Uyku kalitesini desteklemek

Kararsızlık enerjisini dengelemek

İletişimi güçlendirmek

Enerji alanını korumak

Meditasyon ve spiritüel çalışmaları derinleştirmek

Ruhsal farkındalığı artırmak için tercih edilen kristaller arasında gösterilir.

Bu hafta Koç, Aslan ve Yay burçları için Kyanit; ani öfke patlamalarını dengelemek ve zihinsel sakinlik oluşturmak açısından destekleyici olabilir. Özellikle Mars etkisinin yükseldiği bu dönemde acele kararları azaltmak adına güçlü bir enerji taşıdığı düşünülür.

Boğa, Başak ve Oğlak burçları için ise Kyanit; zihinsel yükleri hafifletmek, kontrol ihtiyacını azaltmak ve içsel huzuru artırmak açısından dikkat çekebilir. Özellikle finansal kaygılar ve gelecek baskısı yaşayan toprak grupları için sakinleştirici bir frekans oluşturabilir.

İkizler, Terazi ve Kova burçları bu hafta yoğun zihinsel hareketlilik yaşayabilir. Kyanit bu süreçte düşünceleri toparlamak, odaklanmak ve enerji dağınıklığını azaltmak adına güçlü hissedilebilir. Özellikle iletişim trafiği yoğun olan hava grupları için boğaz çakrası desteğiyle öne çıkabilir.

Yengeç, Akrep ve Balık burçları için ise Kyanit duygusal yükleri hafifletmek, sezgileri netleştirmek ve ruhsal koruma alanı oluşturmak açısından çok güçlü çalışabilir. Özellikle empati nedeniyle başkalarının enerjisini taşıyan su grupları bu kristale yoğun çekim hissedebilir.

Bu haftanın gökyüzü enerjisinde Kyanit sadece bir kristal değil; aynı zamanda zihinsel berraklık, ruhsal denge ve enerji temizliği sembolü gibi çalışıyor.

Özellikle Uranüs etkilerinin ani farkındalıklar getirdiği bu süreçte insanlar artık hangi enerjinin kendilerine ait olduğunu, hangisinin olmadığını daha net hissedebilir.

AstrodehA çalışmalarında kullanılan kristaller kişinin doğum haritası, enerji alanı ve yaşam döngüsüne göre değerlendirildiğinde çok daha farklı etkiler oluşturabilir. Çünkü her kristal her kişide aynı frekansta çalışmaz. Bazı insanlar için koruma alanı açarken bazıları için ruhsal farkındalık, bazıları için ise iletişim gücü aktive olabilir.

Bu nedenle Kyanit kristalinin sizin enerjinize uygun olup olmadığını öğrenmek, haftanın gökyüzü etkilerine göre size özel çalışma alanını keşfetmek ve detaylı bilgi almak isteyenler AstrodehA ile iletişim kurabilir.

Çünkü bazen bir kristal sadece taş değildir.

İnsan ruhunun uzun zamandır aradığı frekansı hatırlatır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Dr.Astrolog Şenay Devi
