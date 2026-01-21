Bu Davranışların Varsa Terk Edilme Korkun Olabilir!
Bazı korkular yüksek sesle konuşmaz. Terk edilme korkusu da çoğu zaman “aşırı sevgi”, “fazla ilgi” ya da “kontrol etme isteği” gibi görünür. İnsan kendi içinde bunu fark etmeyebilir ama davranışlar kendini ele verir. Aşağıdaki davranışlardan hangileri sende var, dürüstçe işaretle. Seçtiklerin sana duygusal bağlanma biçimin hakkında düşündüğünden fazlasını söyleyebilir.
Hazırsan öğrenelim!
