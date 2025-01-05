Şarkıcı Gökhan Özoğuz Galatasaray - Göztepe Maçının Ardından Küplere Bindi!

'Bir Fenerbahçeli olarak değil futbol sever bir vatandaş olarak; Dünkü @Goztepe maçı dahil olmak üzere bunca zamandır göstere göstere yapılan artık utanma arlanma olmadan yapılan bu Rezalete organizasyonlara en güzel cevap; başkanı Galatasaraylı olmayan Bütün takımlar ligden çekilsin Galatasaray'ı kendi kendine oynasın şampiyon olsun. Futbolun inandırıcılığını , zevkini has rekabetin haklı sevincini, insanları kandıra kandıra satın ala ala bitirdiniz. Hepsi yapanlardan fitil fitil çıkacak . #Türkiyefutbolligindekatliamvar'