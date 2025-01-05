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Şarkıcı Gökhan Özoğuz Galatasaray - Göztepe Maçının Ardından Küplere Bindi!

Şarkıcı Gökhan Özoğuz Galatasaray - Göztepe Maçının Ardından Küplere Bindi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
05.01.2025 - 13:44

Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Gökhan Özoğuz, Galatasaray'ın Göztepe'yi mağlup etmesinin ardından Türkiye'deki futbol yönetiminden dert yandı. Özoğuz, hakemlere ve Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik çarpıcı ifadeler kullanırken oldukça farklı bir öneride bulundu.

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Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arayı açan lider Galatasaray, 18. haftada Göztepe'yi sahasında 2-1'le geçti.

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arayı açan lider Galatasaray, 18. haftada Göztepe'yi sahasında 2-1'le geçti.

Sarı-kırmızılılar, hanesine bir üç puan daha yazdırırken karşılaşmada düdük çalan hakem Alper Akarsu'nun çaldığı-çalmadığı düdükler, verdiği-vermediği fauller gündeme oturdu.

Sarı-kırmızılılar, hanesine bir üç puan daha yazdırırken karşılaşmada düdük çalan hakem Alper Akarsu'nun çaldığı-çalmadığı düdükler, verdiği-vermediği fauller gündeme oturdu.

Özellikle ezeli rakip Fenerbahçe'nin taraftarları, sosyal medyada ligin adaletsiz olduğunu öne çıkran paylaşımlarda bulunurken şarkıcı Gökhan Özoğuz da bu tepkiye destek veren isimlerden biri oldu.

Özellikle ezeli rakip Fenerbahçe'nin taraftarları, sosyal medyada ligin adaletsiz olduğunu öne çıkran paylaşımlarda bulunurken şarkıcı Gökhan Özoğuz da bu tepkiye destek veren isimlerden biri oldu.

Özoğuz, şunları söyledi 👇

Özoğuz, şunları söyledi 👇
twitter.com

'Bir Fenerbahçeli olarak değil futbol sever bir vatandaş olarak; Dünkü @Goztepe maçı dahil olmak üzere bunca zamandır göstere göstere yapılan artık utanma arlanma olmadan yapılan bu Rezalete organizasyonlara en güzel cevap; başkanı Galatasaraylı olmayan Bütün takımlar ligden çekilsin  Galatasaray'ı kendi kendine oynasın şampiyon olsun. Futbolun inandırıcılığını , zevkini has rekabetin haklı sevincini, insanları kandıra kandıra satın ala ala bitirdiniz. Hepsi  yapanlardan fitil fitil çıkacak . #Türkiyefutbolligindekatliamvar'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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