Şarkıcı Gökhan Özoğuz Galatasaray - Göztepe Maçının Ardından Küplere Bindi!
Şarkıcı Gökhan Özoğuz Galatasaray - Göztepe Maçının Ardından Küplere Bindi!
Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Gökhan Özoğuz, Galatasaray'ın Göztepe'yi mağlup etmesinin ardından Türkiye'deki futbol yönetiminden dert yandı. Özoğuz, hakemlere ve Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik çarpıcı ifadeler kullanırken oldukça farklı bir öneride bulundu.
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Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arayı açan lider Galatasaray, 18. haftada Göztepe'yi sahasında 2-1'le geçti.
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Sarı-kırmızılılar, hanesine bir üç puan daha yazdırırken karşılaşmada düdük çalan hakem Alper Akarsu'nun çaldığı-çalmadığı düdükler, verdiği-vermediği fauller gündeme oturdu.
Özellikle ezeli rakip Fenerbahçe'nin taraftarları, sosyal medyada ligin adaletsiz olduğunu öne çıkran paylaşımlarda bulunurken şarkıcı Gökhan Özoğuz da bu tepkiye destek veren isimlerden biri oldu.
Özoğuz, şunları söyledi 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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