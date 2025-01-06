Shane Larkin'den Tomislav Mijatovic'le Gerginlik Yaşadığı İddiasına Yanıt Geldi!

'Maç sonu takıma konuştuğum videoyu yaşanmamış bir olaya dönüştürmeye çalışmayı bırakın. Söylediklerim tüm takıma bir mesajdı, Tomi’ye de bundan sonra yapmamız gerekenler konusunda benimle aynı fikirde olup olmadığını sordum. Hepimizin daha iyi olması gerekiyor ve olacağız. İyi geceler.”