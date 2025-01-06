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Shane Larkin'den Tomislav Mijatovic'le Gerginlik Yaşadığı İddiasına Yanıt Geldi!

Shane Larkin'den Tomislav Mijatovic'le Gerginlik Yaşadığı İddiasına Yanıt Geldi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
06.01.2025 - 18:54

Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, Beşiktaş'a karşı aldıkları mağlubiyetin ardından yaşananlara dair konuştu. Larkin'in koç Tomislav Mijatovic ile gerginlik yaşadığı iddia edilmiş, bu anlar sosyal medyada basketbol dünyasının en çok konuştuğu konular arasına girmişti.

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Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş'a 87-70'lik skorla yenilerek sezonun üçüncü mağlubiyetini aldı.

Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş'a 87-70'lik skorla yenilerek sezonun üçüncü mağlubiyetini aldı.

Ancak maçın ardından, sahadaki performanstan çok takım kaptanı Shane Larkin’in kenarda koçuyla konuştuğu anlar gündem oldu.

Ay-yıldızlı formayı da giyen 32 yaşındaki oyuncu, hızla yayılan “ikili arasında gerginlik mi var?” spekülasyonlarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla nokta koydu.

Ay-yıldızlı formayı da giyen 32 yaşındaki oyuncu, hızla yayılan “ikili arasında gerginlik mi var?” spekülasyonlarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla nokta koydu.

Tecrübeli oyuncu şunları söyledi 👇

Tecrübeli oyuncu şunları söyledi 👇

'Maç sonu takıma konuştuğum videoyu yaşanmamış bir olaya dönüştürmeye çalışmayı bırakın. Söylediklerim tüm takıma bir mesajdı, Tomi’ye de bundan sonra yapmamız gerekenler konusunda benimle aynı fikirde olup olmadığını sordum. Hepimizin daha iyi olması gerekiyor ve olacağız. İyi geceler.”

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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