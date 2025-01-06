Shane Larkin'den Tomislav Mijatovic'le Gerginlik Yaşadığı İddiasına Yanıt Geldi!
Shane Larkin'den Tomislav Mijatovic'le Gerginlik Yaşadığı İddiasına Yanıt Geldi!
Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin, Beşiktaş'a karşı aldıkları mağlubiyetin ardından yaşananlara dair konuştu. Larkin'in koç Tomislav Mijatovic ile gerginlik yaşadığı iddia edilmiş, bu anlar sosyal medyada basketbol dünyasının en çok konuştuğu konular arasına girmişti.
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Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş'a 87-70'lik skorla yenilerek sezonun üçüncü mağlubiyetini aldı.
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Ay-yıldızlı formayı da giyen 32 yaşındaki oyuncu, hızla yayılan “ikili arasında gerginlik mi var?” spekülasyonlarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla nokta koydu.
Tecrübeli oyuncu şunları söyledi 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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