Geçmişe Gitti: Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe Taraftarının Tepkisini Çekecek Sözler!
Geçmişe Gitti: Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe Taraftarının Tepkisini Çekecek Sözler!
Süper Lig'in 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaşan takım Fenerbahçe olmuştu. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'la aynı puanı almış fakat averajla kupaya uzanmıştı. Şampiyonluk sonrası bazı müsabakalarında şike yapıldığı ve teşvik primi verildiği iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Eski futbolcu Burak Yılmaz, o günlere dair konuştu.
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Türkiye'de dört büyük kulübün formasını giyen, Beşiktaş ve Kayserispor'u çalıştıran Burak Yılmaz, Trabzon'da düzenlenen bir etkinlikte çok konuşulacak sözlere imza attı.
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Eski futbolcu, bordo-mavili formayı giydiği dönemde Fenerbahçe'nin elde ettiği Süper Lig şampiyonluğuna dair şunları söyledi: 👇
"Bizim gönlümüzde 2010-2011'in şampiyonu bellidir"
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçmiş yıllarda konuya dair “2010-11 sezonunun kupası Fenerbahçe Spor Kulübü’nün müzesinde duruyor. Bunun lamı cimi hiçbir şeyi yok, bu net ve açık bir gerçektir.” ifadelerini kullanmıştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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