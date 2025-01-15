Geçmişe Gitti: Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe Taraftarının Tepkisini Çekecek Sözler!

“Hiç kimse bizim bam telimize basmazsa, bu konuyla alakalı bir şey söylemeyiz. Herkes yastığa başına koyduğunda kimin şampiyon olduğunu biliyor. Bu konuyu neden tekrar tekrar konuşmamak gerek, hem Trabzonspor hem de Türk futbolu 10 yıl geri gitmiştir. Zaten bizim gönlümüz ve kalbimiz neyin ne olduğunu biliyor. Ben de 2010-2011'in emekçisiyim; beyin kanaması geçiren, 2 defa boynunu kıran birisiyim. Bu konuyu uzatmayalım ama bizim gönlümüzde 2010-2011'in şampiyonu bellidir'