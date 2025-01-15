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Geçmişe Gitti: Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe Taraftarının Tepkisini Çekecek Sözler!

Geçmişe Gitti: Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe Taraftarının Tepkisini Çekecek Sözler!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.01.2025 - 22:59

Süper Lig'in 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaşan takım Fenerbahçe olmuştu. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'la aynı puanı almış fakat averajla kupaya uzanmıştı. Şampiyonluk sonrası bazı müsabakalarında şike yapıldığı ve teşvik primi verildiği iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Eski futbolcu Burak Yılmaz, o günlere dair konuştu.

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Türkiye'de dört büyük kulübün formasını giyen, Beşiktaş ve Kayserispor'u çalıştıran Burak Yılmaz, Trabzon'da düzenlenen bir etkinlikte çok konuşulacak sözlere imza attı.

Türkiye'de dört büyük kulübün formasını giyen, Beşiktaş ve Kayserispor'u çalıştıran Burak Yılmaz, Trabzon'da düzenlenen bir etkinlikte çok konuşulacak sözlere imza attı.

Eski futbolcu, bordo-mavili formayı giydiği dönemde Fenerbahçe'nin elde ettiği Süper Lig şampiyonluğuna dair şunları söyledi: 👇

Eski futbolcu, bordo-mavili formayı giydiği dönemde Fenerbahçe'nin elde ettiği Süper Lig şampiyonluğuna dair şunları söyledi: 👇

"Bizim gönlümüzde 2010-2011'in şampiyonu bellidir"

"Bizim gönlümüzde 2010-2011'in şampiyonu bellidir"

“Hiç kimse bizim bam telimize basmazsa, bu konuyla alakalı bir şey söylemeyiz. Herkes yastığa başına koyduğunda kimin şampiyon olduğunu biliyor. Bu konuyu neden tekrar tekrar konuşmamak gerek, hem Trabzonspor hem de Türk futbolu 10 yıl geri gitmiştir. Zaten bizim gönlümüz ve kalbimiz neyin ne olduğunu biliyor. Ben de 2010-2011'in emekçisiyim; beyin kanaması geçiren, 2 defa boynunu kıran birisiyim. Bu konuyu uzatmayalım ama bizim gönlümüzde 2010-2011'in şampiyonu bellidir'

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçmiş yıllarda konuya dair “2010-11 sezonunun kupası Fenerbahçe Spor Kulübü’nün müzesinde duruyor. Bunun lamı cimi hiçbir şeyi yok, bu net ve açık bir gerçektir.” ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçmiş yıllarda konuya dair “2010-11 sezonunun kupası Fenerbahçe Spor Kulübü’nün müzesinde duruyor. Bunun lamı cimi hiçbir şeyi yok, bu net ve açık bir gerçektir.” ifadelerini kullanmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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