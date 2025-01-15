onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Yağız Sabuncuoğlu Süper Lig Hakeminin Gözünde Rahatsızlık Olduğu Açıkladı!

Yağız Sabuncuoğlu Süper Lig Hakeminin Gözünde Rahatsızlık Olduğu Açıkladı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.01.2025 - 22:15

Türkiye'de futbol, son günlerde artık çok başka bir noktaya geldi. Sahada oynanan oyundan ziyade konuşulan tek konu hakemler. Hal böyle olunca ligin ne seyir zevki kaldı ne de bir cazibesi. Gazeteci Yağız Sabuncoğlu, tüm bunlar tartışmalara yol açmışken ortamı daha da kaosa sürükleyecek bir bilgi paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Spor dünyasının en çok takip edilen gazetecilerinden biri olan Yağız Sabuncuoğlu, Rafine TV'ye konuk oldu.

Spor dünyasının en çok takip edilen gazetecilerinden biri olan Yağız Sabuncuoğlu, Rafine TV'ye konuk oldu.

Sabuncuoğlu, Süper Lig'de maç yöneten bir hakem hakkında çarpıcı bir gerçeği açıkladı.

Sabuncuoğlu, Süper Lig'de maç yöneten bir hakem hakkında çarpıcı bir gerçeği açıkladı.

"Bana bir sağlık raporu geldi, Süper Lig'de, nabzı yükseldiğinde renk körü olan bir hakem var." dedi.

"Bana bir sağlık raporu geldi, Süper Lig'de, nabzı yükseldiğinde renk körü olan bir hakem var." dedi.

Düdük çalan ismin kim olduğu sosyal medyada merak konusu oldu.

Düdük çalan ismin kim olduğu sosyal medyada merak konusu oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın