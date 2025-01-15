Yağız Sabuncuoğlu Süper Lig Hakeminin Gözünde Rahatsızlık Olduğu Açıkladı!

Türkiye'de futbol, son günlerde artık çok başka bir noktaya geldi. Sahada oynanan oyundan ziyade konuşulan tek konu hakemler. Hal böyle olunca ligin ne seyir zevki kaldı ne de bir cazibesi. Gazeteci Yağız Sabuncoğlu, tüm bunlar tartışmalara yol açmışken ortamı daha da kaosa sürükleyecek bir bilgi paylaştı.