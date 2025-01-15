Yağız Sabuncuoğlu Süper Lig Hakeminin Gözünde Rahatsızlık Olduğu Açıkladı!
Yağız Sabuncuoğlu Süper Lig Hakeminin Gözünde Rahatsızlık Olduğu Açıkladı!
Türkiye'de futbol, son günlerde artık çok başka bir noktaya geldi. Sahada oynanan oyundan ziyade konuşulan tek konu hakemler. Hal böyle olunca ligin ne seyir zevki kaldı ne de bir cazibesi. Gazeteci Yağız Sabuncoğlu, tüm bunlar tartışmalara yol açmışken ortamı daha da kaosa sürükleyecek bir bilgi paylaştı.
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Spor dünyasının en çok takip edilen gazetecilerinden biri olan Yağız Sabuncuoğlu, Rafine TV'ye konuk oldu.
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Sabuncuoğlu, Süper Lig'de maç yöneten bir hakem hakkında çarpıcı bir gerçeği açıkladı.
"Bana bir sağlık raporu geldi, Süper Lig'de, nabzı yükseldiğinde renk körü olan bir hakem var." dedi.
Düdük çalan ismin kim olduğu sosyal medyada merak konusu oldu.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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