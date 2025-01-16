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Fenerbahçe'ye Dair En Çok Güldüğü Fotoğrafı Paylaşan Sarı-Lacivertli Taraftarlar

Fenerbahçe'ye Dair En Çok Güldüğü Fotoğrafı Paylaşan Sarı-Lacivertli Taraftarlar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.01.2025 - 14:04

Futbolun coşkusu kadar eğlencesi de taraftarlarla güzelleşiyor. Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada paylaştıkları yaratıcı ve komik fotoğraflarla spor sevgisini mizahla birleştirdi.

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Ligin tartışma dolu ortamından biraz uzaklaşma zamanı. X'te bir kullanıcı, "en çok güldüğünüz Fenerbahçe fotoğrafını yollayın" dedi. Bakalım paylaşıma nasıl yanıtlar geldi?

Ligin tartışma dolu ortamından biraz uzaklaşma zamanı. X'te bir kullanıcı, "en çok güldüğünüz Fenerbahçe fotoğrafını yollayın" dedi. Bakalım paylaşıma nasıl yanıtlar geldi?
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İşte sarı-lacivertlere gönül verenlerden sosyal medyada kahkahalar attıran en komik anılardan bazıları 👇🏻

İşte sarı-lacivertlere gönül verenlerden sosyal medyada kahkahalar attıran en komik anılardan bazıları 👇🏻
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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