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Real Madrid - Maccabi Tel Aviv Maçı Euroleague Tarihine Geçti!

Real Madrid - Maccabi Tel Aviv Maçı Euroleague Tarihine Geçti!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.01.2025 - 12:40

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en üst düzey turnuvası olan Euroleague'de istatistik adına bir maçta olabilecek her şey neredeyse oldu. Heyecan dozu bir an bile düşmeyen mücadelede üst üste rekorlar kırıldı.

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Euroleague'in 21. haftasında Real Madrid, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.

Euroleague'in 21. haftasında Real Madrid, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi, rakibini üç sayı farkla mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma tarihe geçti.

Ev sahibi, rakibini üç sayı farkla mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma tarihe geçti.

Mücadele, 116-113'lük skora sahne oldu ve rekorlar kırıldı.

Mücadele, 116-113'lük skora sahne oldu ve rekorlar kırıldı.

  • Şimdiye kadarki en yüksek sayı (229)

  • İlk yarıdaki en yüksek skor (120)

  • Üç çeyrek sonunda en yüksek skor (181)

Maç özeti 👇🏻

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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