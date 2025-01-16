Real Madrid - Maccabi Tel Aviv Maçı Euroleague Tarihine Geçti!
Real Madrid - Maccabi Tel Aviv Maçı Euroleague Tarihine Geçti!
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en üst düzey turnuvası olan Euroleague'de istatistik adına bir maçta olabilecek her şey neredeyse oldu. Heyecan dozu bir an bile düşmeyen mücadelede üst üste rekorlar kırıldı.
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Euroleague'in 21. haftasında Real Madrid, sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.
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Ev sahibi, rakibini üç sayı farkla mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma tarihe geçti.
Mücadele, 116-113'lük skora sahne oldu ve rekorlar kırıldı.
Maç özeti 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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