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Lyon'un Almada Duyurusunda Dikkat Çekici Detay: Fransa Ligi'ni Küçümseyen Ronaldo'ya Messi'den Cevap!

Lyon'un Almada Duyurusunda Dikkat Çekici Detay: Fransa Ligi'ni Küçümseyen Ronaldo'ya Messi'den Cevap!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.01.2025 - 11:22

Olympique Lyon, Brezilya temsilcisi Botafogo'dan 23 yaşındaki orta saha Thiago Almada’yı transfer etti. Fransız ekibi, Arjantinli oyuncunun transfer duyurusunda Lionel Messi üzerinden Cristiano Ronaldo'ya göndermede bulundu. Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan'daki futbolun Fransa'dan daha üst düzeyde olduğunu ifade etmişti.

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Manchester United'tan olaylı bir şekilde ayrılan Ronaldo, kariyerine Avrupa'da devam etmek yerine parayı tercih etmişti.

Manchester United'tan olaylı bir şekilde ayrılan Ronaldo, kariyerine Avrupa'da devam etmek yerine parayı tercih etmişti.

Al Nassr'ın astronomik teklifine "evet" diyen Portekizli, futbolseverlerin tepkisini çekmişti.

Al Nassr'ın astronomik teklifine "evet" diyen Portekizli, futbolseverlerin tepkisini çekmişti.

39 yaşındaki futbolcunun asıl yerinin asla orası olmadığı ifade edilirken geçtiğimiz günlerde kendisi Suudi Arabistan'ı adeta göklere çıkarmıştı.

39 yaşındaki futbolcunun asıl yerinin asla orası olmadığı ifade edilirken geçtiğimiz günlerde kendisi Suudi Arabistan'ı adeta göklere çıkarmıştı.

Bir dönem Messi'nin de forma giydiği Fransa Ligue 1 için Suudi Arabistan Ligi'nden kötü demişti.

Bir dönem Messi'nin de forma giydiği Fransa Ligue 1 için Suudi Arabistan Ligi'nden kötü demişti.

Lyon, Almada transferini açıkladığı video paylaşımında Messi'ye yer vererek Portekizli yıldıza gönderme yaptı: “Lionel Messi'den mesaj: ‘Cristiano'yu dinlemeyin, Fransa ligi inanılmaz.’”

Lyon, Almada transferini açıkladığı video paylaşımında Messi'ye yer vererek Portekizli yıldıza gönderme yaptı: “Lionel Messi'den mesaj: ‘Cristiano'yu dinlemeyin, Fransa ligi inanılmaz.’”
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Fransız ekibin duyurusu 👇🏻

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Yusuf Kürşad Kalkan

Ronaldoyu severim ama saçmalamış arap ligini fransa liginden üstün de göremezsin mk sırf çok para veriyolar diye para iti olma