onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Başarının Sırrı Deniyordu: Galatasaray'dan "Florya'nın Suyu" Projesi

Başarının Sırrı Deniyordu: Galatasaray'dan "Florya'nın Suyu" Projesi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.01.2025 - 00:08

Galatasaray'ın üst üste elde ettiği başarıların ardından oldukça popüler hale gelen bir tabir var: Florya'nın suyu. Özellikle Avrupa'da düşüşe geçmiş futbolcuların sarı-kırmızılı kulüpte eski günlerine dönmesi, Dursun Özbek'in para harcamaktan kaçınmaması ifadenin popülerleşmesini sağladı. Bu durumun yakında ticari gelire dönüşeceği bilgisine ulaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

HT Spor'dan Çağatay Çelik, Galatasaray'ın yeni bir projeyi hayata geçireceğini açıkladı.

HT Spor'dan Çağatay Çelik, Galatasaray'ın yeni bir projeyi hayata geçireceğini açıkladı.

Çelik, projenin adının “Florya’nın suyu” olduğunu ve bir içecek firması ile anlaşıldığını belirtti.

Çelik, projenin adının “Florya’nın suyu” olduğunu ve bir içecek firması ile anlaşıldığını belirtti.

Kulübün sponsorluk bedelinin yanı sıra bu ürünün satışından da pay alacağını aktardı.

Kulübün sponsorluk bedelinin yanı sıra bu ürünün satışından da pay alacağını aktardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın