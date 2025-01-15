Başarının Sırrı Deniyordu: Galatasaray'dan "Florya'nın Suyu" Projesi
Başarının Sırrı Deniyordu: Galatasaray'dan "Florya'nın Suyu" Projesi
Galatasaray'ın üst üste elde ettiği başarıların ardından oldukça popüler hale gelen bir tabir var: Florya'nın suyu. Özellikle Avrupa'da düşüşe geçmiş futbolcuların sarı-kırmızılı kulüpte eski günlerine dönmesi, Dursun Özbek'in para harcamaktan kaçınmaması ifadenin popülerleşmesini sağladı. Bu durumun yakında ticari gelire dönüşeceği bilgisine ulaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
HT Spor'dan Çağatay Çelik, Galatasaray'ın yeni bir projeyi hayata geçireceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çelik, projenin adının “Florya’nın suyu” olduğunu ve bir içecek firması ile anlaşıldığını belirtti.
Kulübün sponsorluk bedelinin yanı sıra bu ürünün satışından da pay alacağını aktardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın