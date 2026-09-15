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Emmy Ödüllerinde Targaryen Soyu Sahneye Çıktı: Emilia Clarke'ın Valeria Dilinde Konuşması Salonu Güldürdü

Emmy Ödüllerinde Targaryen Soyu Sahneye Çıktı: Emilia Clarke'ın Valeria Dilinde Konuşması Salonu Güldürdü

Game of Thrones Emmy Ödülleri
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
15.09.2026 - 10:43 Son Güncelleme: 15.09.2026 - 10:47
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78. Primetime Emmy Ödülleri'nde sahneye çıkanlardan biri de Emilia Clarke oldu. Emma D'Arcy ile birlikte bir ödülü takdim eden oyuncu, mikrofonun başında beklenmedik bir dile geçti. Salonu dolduran isimler, sahnede yaşananlar karşısında kahkahalarını tutamadı.

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Emilia Clarke, Game of Thrones'taki Daenerys Targaryen rolüyle dünya çapında tanındı.

Emilia Clarke, Game of Thrones'taki Daenerys Targaryen rolüyle dünya çapında tanındı.

İngiliz oyuncu Emilia Clarke, 2011-2019 yılları arasında ekranda kalan Game of Thrones dizisindeki Daenerys Targaryen rolüyle dünya çapında tanındı. Sekiz sezon boyunca canlandırdığı 'Ejderhaların Annesi' karakteri, kendisine art arda Emmy adaylıkları kazandırdı ancak heykelciği bir türlü eline alamadı.

Dizinin ardından Solo: A Star Wars Story, Terminator Genisys ve Marvel'ın Secret Invasion yapımlarında rol alan Clarke, 2019'da geçirdiği beyin anevrizmasının ardından kurduğu SameYou vakfıyla da adından söz ettirmeye devam etti.

14 Eylül akşamı yayınlanan Emmy Ödülleri ödül töreninde Emilia Clarke ve Emma D'Arcy, Emmy sahnesinde bir kategoriyi birlikte sundu.

14 Eylül akşamı yayınlanan Emmy Ödülleri ödül töreninde Emilia Clarke ve Emma D'Arcy, Emmy sahnesinde bir kategoriyi birlikte sundu.

Amerikan televizyonunun en prestijli ödülleri Los Angeles'taki Peacock Theater'da sahiplerini buldu. Mariska Hargitay'ın sunduğu 78. Primetime Emmy Ödülleri'nde gecenin en çok konuşulan anlarından biri, Emilia Clarke ile Emma D'Arcy'nin sahne performansı oldu.

İkili, Outstanding Lead Actress in a Limited or Anthology Series (Sınırlı Dizi ya da Filmde En İyi Kadın Oyuncu) kategorisini birlikte takdim etti. D'Arcy, Clarke'ı sahneye 'büyük-büyük-büyük-büyük-gerçekten büyük torunum' sözleriyle tanıttı.

Clarke'ın Valeria dilinde konuşmasını D'Arcy "iyi akşamlar" diye çevirdi.

Clarke'ın Valeria dilinde konuşmasını D'Arcy "iyi akşamlar" diye çevirdi.

D'Arcy, kategorinin kazananını Clarke'ın Valeria dilinde açıklayacağını duyurdu. Clarke, mikrofonun başına geçip akıcı bir şekilde uzun bir cümle kurdu; salondakiler ne söylendiğini anlamaya çalışırken D'Arcy'nin çevirisi geldi: 'Yani, iyi akşamlar demek istedi.' 

Bu şakayla dolu an salonda kahkaha ve alkışlara neden oldu, seyirciler arasında oturan Game of Thrones'un yapımcısı David Benioff de gülmekten kendini alamadı. Kategorinin ödülü ise Netflix yapımı Remarkably Bright Creatures'daki performansıyla Sally Field'a gitti.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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