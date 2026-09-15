Emmy Ödüllerinde Targaryen Soyu Sahneye Çıktı: Emilia Clarke'ın Valeria Dilinde Konuşması Salonu Güldürdü
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78. Primetime Emmy Ödülleri'nde sahneye çıkanlardan biri de Emilia Clarke oldu. Emma D'Arcy ile birlikte bir ödülü takdim eden oyuncu, mikrofonun başında beklenmedik bir dile geçti. Salonu dolduran isimler, sahnede yaşananlar karşısında kahkahalarını tutamadı.
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Emilia Clarke, Game of Thrones'taki Daenerys Targaryen rolüyle dünya çapında tanındı.
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14 Eylül akşamı yayınlanan Emmy Ödülleri ödül töreninde Emilia Clarke ve Emma D'Arcy, Emmy sahnesinde bir kategoriyi birlikte sundu.
Clarke'ın Valeria dilinde konuşmasını D'Arcy "iyi akşamlar" diye çevirdi.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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