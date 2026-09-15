Emmy Ödüllerinde Targaryen Soyu Sahneye Çıktı: Emilia Clarke'ın Valeria Dilinde Konuşması Salonu Güldürdü

Amerikan televizyonunun en prestijli ödülleri Los Angeles'taki Peacock Theater'da sahiplerini buldu. Mariska Hargitay'ın sunduğu 78. Primetime Emmy Ödülleri'nde gecenin en çok konuşulan anlarından biri, Emilia Clarke ile Emma D'Arcy'nin sahne performansı oldu.

İkili, Outstanding Lead Actress in a Limited or Anthology Series (Sınırlı Dizi ya da Filmde En İyi Kadın Oyuncu) kategorisini birlikte takdim etti. D'Arcy, Clarke'ı sahneye 'büyük-büyük-büyük-büyük-gerçekten büyük torunum' sözleriyle tanıttı.