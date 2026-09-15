Jean Smart 2026 Emmy Ödülleri'nde Tarihi Bir Rekora Ortak Oldu: Tüm Kazananlar Belli Oldu
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ABD'de 14 Eylül akşamı düzenlenen 78'inci Emmy Ödülleri, televizyon dünyasının geçtiğimiz sezondaki en iyi yapımlarının sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Peacock Theatre'da düzenlenen gecede drama, komedi, mini dizi ve daha birçok dalda ödüller sahiplerine verildi. Kategorilerde birden fazla isim tarihe geçerken gecenin tüm kazananları netleşti.
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78'inci Emmy Ödülleri sahiplerini buldu; Jean Smart de kariyerinin zirvesindeki ödülü kazandı.
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The Pitt, art arda ikinci kez yılın en iyi drama dizisi seçilerek zirvedeki yerini korudu.
Widow's Bay, komedi dalındaki yedi kategoriden altısında ödül alarak geceye damgasını vurdu.
Mariska Hargitay, hem geceye sunuculuk yaptı hem de kendi belgeseliyle ödül kazandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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