article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Jean Smart 2026 Emmy Ödülleri'nde Tarihi Bir Rekora Ortak Oldu: Tüm Kazananlar Belli Oldu

Jean Smart 2026 Emmy Ödülleri'nde Tarihi Bir Rekora Ortak Oldu: Tüm Kazananlar Belli Oldu

Emmy Ödülleri
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.09.2026 - 09:51 Son Güncelleme: 15.09.2026 - 09:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'de 14 Eylül akşamı düzenlenen 78'inci Emmy Ödülleri, televizyon dünyasının geçtiğimiz sezondaki en iyi yapımlarının sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Peacock Theatre'da düzenlenen gecede drama, komedi, mini dizi ve daha birçok dalda ödüller sahiplerine verildi. Kategorilerde birden fazla isim tarihe geçerken gecenin tüm kazananları netleşti.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

78'inci Emmy Ödülleri sahiplerini buldu; Jean Smart de kariyerinin zirvesindeki ödülü kazandı.

78'inci Emmy Ödülleri sahiplerini buldu; Jean Smart de kariyerinin zirvesindeki ödülü kazandı.

78'inci Emmy Ödülleri, televizyon dünyasının geçtiğimiz sezondaki en iyi yapımlarının ve isimlerinin sahiplerini buldu. 1951'de Seattle'da doğan Jean Smart, oyunculuk kariyerine 1978'de Oregon Shakespeare Festivali'nde başladı. Geniş kitlelere Designing Women dizisindeki Charlene Frazier rolüyle tanındı, ardından Frasier'daki konuk rolüyle ilk iki Emmy'sini kazandı. Fargo ve Watchmen dizilerindeki performanslarıyla adaylık aldıktan sonra 2021'den bu yana Hacks'te canlandırdığı stand-up komedyeni Deborah Vance ile beş kez üst üste komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Bu ödülle kariyer toplamı sekize çıkan Smart, Julia Louis-Dreyfus ve Cloris Leachman'ın elinde bulunan bir oyuncunun kazanabileceği en fazla Emmy rekoruna ortak oldu. Dizinin bu sezon sona ermesiyle bu, Smart'ın Deborah Vance rolüyle aldığı son ödül oldu. Ödülünü alırken duygulanan Smart, 'Ne yolculuktu ama bu' dedi.

The Pitt, art arda ikinci kez yılın en iyi drama dizisi seçilerek zirvedeki yerini korudu.

The Pitt, art arda ikinci kez yılın en iyi drama dizisi seçilerek zirvedeki yerini korudu.

Drama dalında yılın dizisi art arda ikinci kez The Pitt oldu; yapım, bir Pittsburgh hastanesinin acil servisinde geçen tek bir 15 saatlik nöbeti gerçek zamanlı anlatımıyla ele alıyor. Dizide Dr. Michael Robinavitch'i canlandıran Noah Wyle, üst üste ikinci kez en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanarak 2009'da Bryan Cranston'dan bu yana bunu başaran ilk oyuncu oldu. En iyi kadın oyuncu ödülü, Better Call Saul'daki Kim Wexler rolüyle tanınan Rhea Seehorn'a, Vince Gilligan'ın yarattığı bilim kurgu dizisi Pluribus'taki performansıyla verildi; Gilligan aynı dizi için en iyi senaryo ödülünü de aldı. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü, HBO'nun suç draması Task'ta canlandırdığı gizemli baba figürüyle Tom Pelphrey kazandı. En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü, Netflix'in siyasi draması The Diplomat'taki rolüyle Allison Janney'e gitti. Yönetmenlik dalında ise İngiliz casus dizisi Slow Horses'ın beşinci sezon açılışını yöneten Saul Metzstein ödülün sahibi oldu.

Widow's Bay, komedi dalındaki yedi kategoriden altısında ödül alarak geceye damgasını vurdu.

Widow's Bay, komedi dalındaki yedi kategoriden altısında ödül alarak geceye damgasını vurdu.

Komedi dalında yılın dizisi Apple TV+ yapımı Widow's Bay seçildi; hikaye, lanetli olduğuna inanılan bir ada kasabasını turizme açmaya çalışan belediye başkanı Tom Loftis'in giderek tuhaflaşan olaylarla yüzleşmesini konu alıyor. Tom Loftis'i canlandıran Matthew Rhys en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı; kadroda yer alan Stephen Root en iyi yardımcı erkek oyuncu, Patricia rolündeki Kate O'Flynn en iyi yardımcı kadın oyuncu oldu. Yönetmenlik ödülü Hiro Murai'ye, senaryo ödülü ise dizinin yaratıcısı Katie Dippold'a verildi. Mini dizi dalında en iyi yapım ödülünü, banliyöde ölümle sonuçlanan bir aşk üçgenini konu alan HBO yapımı DTF St. Louis kazandı; dizinin oyuncularından David Harbour ve Linda Cardellini de ilk kez Emmy'lerine kavuştu. Aynı kategoride Matthew Rhys, Netflix'in psikolojik gerilimi The Beast in Me'deki performansıyla ikinci ödülünü aldı ve 2018'de The Americans'la kazandığı drama ödülünü de hesaba katınca kariyerinde drama, komedi ve mini dizi dallarının üçünde birden başrol oyunculuğu ödülü alan ilk isim oldu. En iyi kadın oyuncu ödülü ise bir ahtapotla kurduğu dostluğu konu alan Remarkably Bright Creatures'daki rolüyle Sally Field'a gitti.

Mariska Hargitay, hem geceye sunuculuk yaptı hem de kendi belgeseliyle ödül kazandı.

Mariska Hargitay, hem geceye sunuculuk yaptı hem de kendi belgeseliyle ödül kazandı.

Törene sunuculuk yapan Mariska Hargitay, annesi Jayne Mansfield'ı konu alan 'My Mom Jayne' adlı belgeseliyle en iyi belgesel özel yapım ödülünü kazandı. Belgesel dizisi dalında ödül, yönetmen Martin Scorsese'nin hayatını ve sinemasını konu alan 'Mr. Scorsese'ye verildi. Animasyon dalında South Park, 'Sermon on the ‘Mount' bölümüyle 2013'ten bu yana ilk kez ödül kazandı. Varyete özel programı (canlı) ödülü Bad Bunny'nin sahne aldığı Süper Bowl LX Devre Arası Şovu'na, kayıt altına alınmış varyete özel programı ödülü ise The Muppet Show'a gitti. Varyete dizisi dalında The Late Show with Stephen Colbert hem genel ödülü hem yönetmenlik ve senaryo ödüllerini topladı, gerçeklik yarışması dalında ise The Traitors yarışma ve yönetmenlik ödüllerini kazanırken sunuculuk ödülü Alan Cumming'e gitti.

Konuk oyunculuk dalında komedi ödülleri Rob Reiner ve Betty Gilpin'e, drama ödülleri Ernest Harden Jr. ve Shailene Woodley'e verildi. Mini dizi ve TV filmi kategorisinde yönetmenlik ve senaryo ödüllerini de DTF St. Louis alırken, en iyi TV filmi ödülü Remarkably Bright Creatures'a gitti. Yapılandırılmış gerçeklik programı dalında Antiques Roadshow, yapılandırılmamış dalda ise Love on Spectrum ödül kazandı. Kısa format dalında Colbert Before Air ve Inside The Pitt ödüllerin sahibi olurken, en iyi kısa format oyuncusu ödülünü Desi Lydic kazandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın