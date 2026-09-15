Jean Smart 2026 Emmy Ödülleri'nde Tarihi Bir Rekora Ortak Oldu: Tüm Kazananlar Belli Oldu

Törene sunuculuk yapan Mariska Hargitay, annesi Jayne Mansfield'ı konu alan 'My Mom Jayne' adlı belgeseliyle en iyi belgesel özel yapım ödülünü kazandı. Belgesel dizisi dalında ödül, yönetmen Martin Scorsese'nin hayatını ve sinemasını konu alan 'Mr. Scorsese'ye verildi. Animasyon dalında South Park, 'Sermon on the ‘Mount' bölümüyle 2013'ten bu yana ilk kez ödül kazandı. Varyete özel programı (canlı) ödülü Bad Bunny'nin sahne aldığı Süper Bowl LX Devre Arası Şovu'na, kayıt altına alınmış varyete özel programı ödülü ise The Muppet Show'a gitti. Varyete dizisi dalında The Late Show with Stephen Colbert hem genel ödülü hem yönetmenlik ve senaryo ödüllerini topladı, gerçeklik yarışması dalında ise The Traitors yarışma ve yönetmenlik ödüllerini kazanırken sunuculuk ödülü Alan Cumming'e gitti.

Konuk oyunculuk dalında komedi ödülleri Rob Reiner ve Betty Gilpin'e, drama ödülleri Ernest Harden Jr. ve Shailene Woodley'e verildi. Mini dizi ve TV filmi kategorisinde yönetmenlik ve senaryo ödüllerini de DTF St. Louis alırken, en iyi TV filmi ödülü Remarkably Bright Creatures'a gitti. Yapılandırılmış gerçeklik programı dalında Antiques Roadshow, yapılandırılmamış dalda ise Love on Spectrum ödül kazandı. Kısa format dalında Colbert Before Air ve Inside The Pitt ödüllerin sahibi olurken, en iyi kısa format oyuncusu ödülünü Desi Lydic kazandı.