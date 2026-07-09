2026 Emmy Ödülleri Adayları Belli Oldu
Televizyon dünyasının kalbi dün gece Los Angeles’taki Peacock Theatre'dan yapılan canlı yayınla attı! Mariska Hargitay'ın sunumuyla gerçekleşecek olan 78. Primetime Emmy Ödülleri'nin resmi adayları duyuruldu. Bu yıl hem tanıdık yüzlerin vedalarına hem de iddialı yeni başlayan yapımların sektörü adeta domine edişine şahit oluyoruz. 4 Eylül 2026 tarihinde dağıtılacak olan Emmy Ödülleri’nin sunuculuğunu Law and Order dizisinin yıldızı Mariska Hargitay üstlenecek. İster dram sevin ister komedi; bu listede 'kesinlikle izlemeliyim' diyeceğiniz o kadar çok yapım var ki... İşte dün açıklanan, sosyal medyayı ayağa kaldıran 2026 Emmy Ödülleri adaylarının tam listesi ve bu yılın zirvesine yerleşen o muhteşem diziler!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
The Pitt (HBO Max) – 25 Adaylık
Hacks (HBO Max) – 24 Adaylık
Widow's Bay (Apple TV+) – 19 Adaylık
Pluribus (Apple TV+) – 18 Adaylık
78. Emmy Ödülleri En İyi Drama Dizisi (Outstanding Drama Series)
78. Emmy Ödülleri En İyi Minidizi veya Antoloji Serisi (Outstanding Limited or Anthology Series)
78. Emmy Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu - Drama (Outstanding Lead Actor in a Drama Series)
78. Emmy Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu - Drama (Outstanding Lead Actress in a Drama Series)
78. Emmy Ödülleri En İyi Komedi Dizisi (Outstanding Comedy Series)
78. Emmy Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu - Komedi (Outstanding Lead Actor in a Comedy Series)
78. Emmy Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu - Komedi (Outstanding Lead Actress in a Comedy Series)
78. Emmy Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu - Minidizi / TV Filmi (Outstanding Lead Actor in a Limited Series/Movie)
78. Emmy Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu - Minidizi / TV Filmi (Outstanding Lead Actress in a Limited Series/Movie)
78. Emmy Ödülleri Ne Zaman 2026?
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