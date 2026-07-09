2026 Emmy Ödülleri Adayları Belli Oldu

Televizyon dünyasının kalbi dün gece Los Angeles’taki Peacock Theatre'dan yapılan canlı yayınla attı! Mariska Hargitay'ın sunumuyla gerçekleşecek olan 78. Primetime Emmy Ödülleri'nin resmi adayları duyuruldu. Bu yıl hem tanıdık yüzlerin vedalarına hem de iddialı yeni başlayan yapımların sektörü adeta domine edişine şahit oluyoruz. 4 Eylül 2026 tarihinde dağıtılacak olan Emmy Ödülleri’nin sunuculuğunu Law and Order dizisinin yıldızı Mariska Hargitay üstlenecek. İster dram sevin ister komedi; bu listede 'kesinlikle izlemeliyim' diyeceğiniz o kadar çok yapım var ki... İşte dün açıklanan, sosyal medyayı ayağa kaldıran 2026 Emmy Ödülleri adaylarının tam listesi ve bu yılın zirvesine yerleşen o muhteşem diziler!