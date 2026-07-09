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2026 Emmy Ödülleri Adayları Belli Oldu

2026 Emmy Ödülleri Adayları Belli Oldu

Emmy Ödülleri
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.07.2026 - 11:56 Son Güncelleme: 09.07.2026 - 12:01
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Televizyon dünyasının kalbi dün gece Los Angeles’taki Peacock Theatre'dan yapılan canlı yayınla attı! Mariska Hargitay'ın sunumuyla gerçekleşecek olan 78. Primetime Emmy Ödülleri'nin resmi adayları duyuruldu. Bu yıl hem tanıdık yüzlerin vedalarına hem de iddialı yeni başlayan yapımların sektörü adeta domine edişine şahit oluyoruz. 4 Eylül 2026 tarihinde dağıtılacak olan Emmy Ödülleri’nin sunuculuğunu Law and Order dizisinin yıldızı Mariska Hargitay üstlenecek. İster dram sevin ister komedi; bu listede 'kesinlikle izlemeliyim' diyeceğiniz o kadar çok yapım var ki... İşte dün açıklanan, sosyal medyayı ayağa kaldıran 2026 Emmy Ödülleri adaylarının tam listesi ve bu yılın zirvesine yerleşen o muhteşem diziler!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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The Pitt (HBO Max) – 25 Adaylık

The Pitt (HBO Max) – 25 Adaylık

Listeyi zirveden göğüsleyen The Pitt, modern bir acil tıp draması. Günümüz hastanelerinin yoğun, kaotik ve bir o kadar da insani yönünü, sağlık çalışanlarının gözünden gerçekçi bir dille ele alıyor. Başroldeki Noah Wyle’ın performansı şimdiden gecenin en büyük favorilerinden biri.

Hacks (HBO Max) – 24 Adaylık

Hacks (HBO Max) – 24 Adaylık

Beşinci ve final sezonuyla ekranlara veda eden dizi, efsanevi Las Vegaslı stand-up komedyeni Deborah Vance ile genç ve asi yazar Ava arasındaki kuşaklararası, fırtınalı ama bir o kadar da komik ortaklığı anlatıyor. Bu yıl kırdığı rekorla Emmy tarihine geçti.

Widow's Bay (Apple TV+) – 19 Adaylık

Widow's Bay (Apple TV+) – 19 Adaylık

Apple TV+'ın bu yılki en büyük sürprizlerinden biri olan yeni dizi, komedi ile korku elementlerini harmanlıyor. Küçük, gizemli bir sahil kasabasında geçen absürt olayları ve kasaba sakinlerinin bu tuhaflıklarla baş etme çabasını konu alıyor.

Pluribus (Apple TV+) – 18 Adaylık

Pluribus (Apple TV+) – 18 Adaylık

Bilimkurgu ve dramı siyasi entrikalarla birleştiren bu yeni yapım, yakın gelecekte geçen distopik bir toplumsal yapıyı ve bu sistemin çarkları arasında hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesini ekranlara taşıyor.

78. Emmy Ödülleri En İyi Drama Dizisi (Outstanding Drama Series)

78. Emmy Ödülleri En İyi Drama Dizisi (Outstanding Drama Series)

  • The Diplomat (Netflix)

  • The Gilded Age (HBO Max)

  • A Knight of the Seven Kingdoms (HBO Max)

  • Paradise (Hulu)

  • The Pitt (HBO Max)

  • Pluribus (Apple TV+)

  • Slow Horses (Apple TV+)

  • Your Friends & Neighbors (Apple TV+)

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78. Emmy Ödülleri En İyi Minidizi veya Antoloji Serisi (Outstanding Limited or Anthology Series)

78. Emmy Ödülleri En İyi Minidizi veya Antoloji Serisi (Outstanding Limited or Anthology Series)

  • All Her Fault (Peacock)

  • The Beast in Me (Netflix)

  • Beef (Netflix)

  • DTF St. Louis (HBO Max)

  • Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette (Hulu)

78. Emmy Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu - Drama (Outstanding Lead Actor in a Drama Series)

78. Emmy Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu - Drama (Outstanding Lead Actor in a Drama Series)

  • Sterling K. Brown (Paradise)

  • Gary Oldman (Slow Horses)

  • Mark Ruffalo (Task)

  • Rufus Sewell (The Diplomat)

  • Noah Wyle (The Pitt)

78. Emmy Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu - Drama (Outstanding Lead Actress in a Drama Series)

78. Emmy Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu - Drama (Outstanding Lead Actress in a Drama Series)

  • Carrie Coon (The Gilded Age)

  • Chase Infiniti (The Testaments)

  • Keri Russell (The Diplomat)

  • Rhea Seehorn (Pluribus)

  • Zendaya (Euphoria)

78. Emmy Ödülleri En İyi Komedi Dizisi (Outstanding Comedy Series)

78. Emmy Ödülleri En İyi Komedi Dizisi (Outstanding Comedy Series)

  • Abbott Elementary (ABC)

  • The Bear (FX)

  • Hacks (HBO Max)

  • Margo's Got Money Troubles (Apple TV+)

  • Nobody Wants This (Netflix)

  • Only Murders in the Building (Hulu)

  • Shrinking (Apple TV+)

  • Widow's Bay (Apple TV+)

78. Emmy Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu - Komedi (Outstanding Lead Actor in a Comedy Series)

78. Emmy Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu - Komedi (Outstanding Lead Actor in a Comedy Series)

  • Yahya Abdul-Mateen II - Wonder Man

  • Steve Carell - Rooster

  • Matthew Rhys - Widow’s Bay

  • Jason Segel - Shrinking

  • Martin Short - Only Murders in the Building

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78. Emmy Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu - Komedi (Outstanding Lead Actress in a Comedy Series)

78. Emmy Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu - Komedi (Outstanding Lead Actress in a Comedy Series)

  • Quinta Brunson (Abbott Elementary)

  • Ayo Edebiri (The Bear)

  • Elle Fanning (Margo's Got Money Troubles)

  • Lisa Kudrow (The Comeback)

  • Jean Smart (Hacks)

78. Emmy Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu - Minidizi / TV Filmi (Outstanding Lead Actor in a Limited Series/Movie)

78. Emmy Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu - Minidizi / TV Filmi (Outstanding Lead Actor in a Limited Series/Movie)

  • Riz Ahmed (Bait)

  • Jason Bateman (Black Rabbit)

  • Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

  • Oscar Isaac (Beef)

  • Matthew Rhys (The Beast in Me)

78. Emmy Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu - Minidizi / TV Filmi (Outstanding Lead Actress in a Limited Series/Movie)

78. Emmy Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu - Minidizi / TV Filmi (Outstanding Lead Actress in a Limited Series/Movie)

  • Claire Danes (The Beast in Me)

  • Sally Field (Remarkably Bright Creatures)

  • Carey Mulligan (Beef)

  • Sarah Pidgeon (Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette)

  • Sarah Snook (All Her Fault)

78. Emmy Ödülleri Ne Zaman 2026?

78. Emmy Ödülleri Ne Zaman 2026?

Emmy ödülleri 14 Eylül 2026 Pazartesi gecesi düzenlenecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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