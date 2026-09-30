iPhone 18 Pro Kullanıcıları Renk Değiştirdiğini İddia Etti: Kamera Çevresi Pembemsi Bir Tona Dönüyor

Bir Reddit kullanıcısının paylaştığı fotoğraflarda kamera merceklerinin çevresi, kasanın geri kalanına kıyasla belirgin biçimde daha açık ve pembemsi görünüyor. Kullanıcı cihazı dikkatle temizlediğini, üzerinde çizik ya da çentik gibi fiziksel bir hasar bulunmadığını belirtti. Benzer tabloyu sonradan başka sahipler de kendi telefonlarında gördüklerini yazdı; hem siyah hem bordo iPhone 18 Pro ve Pro Max sahipleri şikâyet listesinde yer alıyor.

İddialara göre bazı cihazlarda renk farkı kutudan çıktığı gibi görünüyordu. Bordo iPhone 18 Pro Max sahibi bir kullanıcı lekenin silinmediğini söylerken, bir başkası lekenin temizlik sonrası geçici olarak kaybolup zamanla geri geldiğini ifade etti. Bir kısım kullanıcı yağ, toz ya da kalıntı birikmiş olabileceğini düşünüyor, ancak etkilenen sahiplerin çoğu temizliğin kalıcı çözüm olmadığında ısrar ediyor. Birkaç müşterinin cihazını iade ettiği, bazılarının ise değişim talep etmeyi düşündüğü aktarıldı.