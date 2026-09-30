iPhone 18 Pro Kullanıcıları Renk Değiştirdiğini İddia Etti: Kamera Çevresi Pembemsi Bir Tona Dönüyor
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18 Eylül'de satışa çıkan iPhone 18 Pro'nun kullanıcılarından beklenmedik bir şikâyet geldi. Siyah ve bordo (Burgundy) modellerde kamera merceklerinin çevresi, aradan yalnızca birkaç hafta geçmesine rağmen kasanın geri kalanından daha açık, pembemsi bir tona dönüşmeye başladı. Sosyal medya ve Reddit'te paylaşılan fotoğraflar kısa sürede gündem oldu; Apple ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
[Kaynak: Daily Mail, LADbible, ChannelNews]
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Şikâyetler siyah ve bordo modellerde yoğunlaşırken gümüş ile Glacier mavisi sahipleri aynı sorunu bildirmedi.
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Tanesi 1.199 sterlinden başlayan telefonlarda sorunun kaynağı henüz belli değil, gözler Apple'ın anodizasyon sürecinde.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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