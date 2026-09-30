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iPhone 18 Pro Kullanıcıları Renk Değiştirdiğini İddia Etti: Kamera Çevresi Pembemsi Bir Tona Dönüyor

iPhone 18 Pro Kullanıcıları Renk Değiştirdiğini İddia Etti: Kamera Çevresi Pembemsi Bir Tona Dönüyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 09:51
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18 Eylül'de satışa çıkan iPhone 18 Pro'nun kullanıcılarından beklenmedik bir şikâyet geldi. Siyah ve bordo (Burgundy) modellerde kamera merceklerinin çevresi, aradan yalnızca birkaç hafta geçmesine rağmen kasanın geri kalanından daha açık, pembemsi bir tona dönüşmeye başladı. Sosyal medya ve Reddit'te paylaşılan fotoğraflar kısa sürede gündem oldu; Apple ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. 

[Kaynak: Daily Mail, LADbible, ChannelNews]

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Şikâyetler siyah ve bordo modellerde yoğunlaşırken gümüş ile Glacier mavisi sahipleri aynı sorunu bildirmedi.

Şikâyetler siyah ve bordo modellerde yoğunlaşırken gümüş ile Glacier mavisi sahipleri aynı sorunu bildirmedi.

Bir Reddit kullanıcısının paylaştığı fotoğraflarda kamera merceklerinin çevresi, kasanın geri kalanına kıyasla belirgin biçimde daha açık ve pembemsi görünüyor. Kullanıcı cihazı dikkatle temizlediğini, üzerinde çizik ya da çentik gibi fiziksel bir hasar bulunmadığını belirtti. Benzer tabloyu sonradan başka sahipler de kendi telefonlarında gördüklerini yazdı; hem siyah hem bordo iPhone 18 Pro ve Pro Max sahipleri şikâyet listesinde yer alıyor.

İddialara göre bazı cihazlarda renk farkı kutudan çıktığı gibi görünüyordu. Bordo iPhone 18 Pro Max sahibi bir kullanıcı lekenin silinmediğini söylerken, bir başkası lekenin temizlik sonrası geçici olarak kaybolup zamanla geri geldiğini ifade etti. Bir kısım kullanıcı yağ, toz ya da kalıntı birikmiş olabileceğini düşünüyor, ancak etkilenen sahiplerin çoğu temizliğin kalıcı çözüm olmadığında ısrar ediyor. Birkaç müşterinin cihazını iade ettiği, bazılarının ise değişim talep etmeyi düşündüğü aktarıldı.

Tanesi 1.199 sterlinden başlayan telefonlarda sorunun kaynağı henüz belli değil, gözler Apple'ın anodizasyon sürecinde.

Tanesi 1.199 sterlinden başlayan telefonlarda sorunun kaynağı henüz belli değil, gözler Apple'ın anodizasyon sürecinde.

iPhone 18 Pro 1.199, Pro Max ise 1.299 sterlinden satılıyor; en üst modelde fiyat 2.499 sterline kadar çıkıyor. AppleInsider'ın değerlendirmesine göre şüpheli unsur, alüminyum gövdenin elektrolit banyosuna batırılarak gözenekli bir oksit tabakası oluşturulduğu ve pigmentin bu tabakaya işlediği anodizasyon süreci olabilir. Kesin bir neden ise ortaya konmuş değil.

Bu, Apple için tanıdık bir senaryo. Geçen yılın modeli iPhone 17 Pro'da da Cosmic Orange rengi haftalar içinde pembeye kaymış, o dönem temizlik ürünleri ya da kalıntıların yol açtığı oksidasyon ihtimali gündeme gelmişti. Sorunun ne kadar yaygın olduğu ve Apple'ın bir değişim programı açıp açmayacağı merak konusu. Meselenin gelişimini gösteren paylaşım ise şöyle:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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