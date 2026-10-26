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Altın Portakal'da Jüri Değişti: Rahman Altın Görevi Bıraktı, Yerine Kurtlar Vadisi'nin Bestecisi Geldi!

Altın Portakal'da Jüri Değişti: Rahman Altın Görevi Bıraktı, Yerine Kurtlar Vadisi'nin Bestecisi Geldi!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
26.10.2026 - 09:19 Son Güncelleme: 26.10.2026 - 09:24
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Antalya'da perdelerini açan 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, yarışma daha ilk günlerindeyken Ulusal Uzun Metraj jürisinden beklenmedik bir haber geldi. Jürideki müzisyen Rahman Altın özel bir sağlık sorunu nedeniyle görevine devam edemeyeceğini bildirince festival yönetimi hızlı davrandı ve koltuğu boş bırakmadı. Altın'ın yerine geçen isim ise dizi müziklerini duyan herkesin hemen tanıyacağı, kuşaklardır kulaklardan silinmeyen melodilerin sahibi oldu.

Kaynak: Antalya Altın Portakal Film Festivali

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Gökhan Kırdar, Kurtlar Vadisi'nin kültleşen müziklerinden Yerine Sevemem'e uzanan bir kariyerin sahibi.

Gökhan Kırdar, Kurtlar Vadisi'nin kültleşen müziklerinden Yerine Sevemem'e uzanan bir kariyerin sahibi.

Jüri koltuğuna oturan Aydın doğumlu Gökhan Kırdar, 1991'de kendi sözü ve müziği olan 'Karanlığın Gizi' ile Beyaz Güvercin Yarışması'na katılarak müzik dünyasına adım atmış, 90'larda 'Yerine Sevemem' ile Türk pop müziğinin unutulmaz hitlerinden birine imza atmıştı. Sinemayla bağı da yeni değil; 1994'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Gece, Melek ve Bizim Çocuklar' filmine aynı adı taşıyan bestesiyle katkı veren müzisyen, 1997'de kurduğu Loopus şirketiyle ekran müziklerine yöneldi.

Kırdar'ı milyonların hafızasına kazıyan asıl işler ise 'Kurtlar Vadisi', 'Haziran Gecesi' ve 'Yabancı Damat' için yaptığı, bugün hâlâ dinlenen kültleşmiş müzikler oldu. Kurtlar Vadisi için bestelediği 'Cendere', 2024'te DJ Mahmut Orhan'ın Burning Man festivalindeki setiyle dünya çapında yeniden ses getirmiş, Kırdar'ın DJ'e yönelttiği izinsiz kullanım suçlamasıyla da uzun süre konuşulmuştu. Ekran müziklerinde geçen otuz yılın ardından Kırdar, bu kez yarışan filmleri değerlendiren taraf olacak.

Rahman Altın, Kelebeğin Rüyası müzikleriyle ödül toplayan besteci olarak jüride yer alıyordu.

Rahman Altın, Kelebeğin Rüyası müzikleriyle ödül toplayan besteci olarak jüride yer alıyordu.

Kırdar'ın devraldığı koltuğun önceki sahibi Rahman Altın da sinema müziği denince akla gelen isimlerden biri. Ankara doğumlu müzisyen, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda opera eğitimi aldıktan sonra bir dönem Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde tenor olarak sahneye çıkmış, 1994'ten bu yana televizyon, sinema ve reklam için binlerce eser üretmişti. Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği 'Kelebeğin Rüyası' için yaptığı müzikler hem albüm listelerinde zirveye yerleşmiş hem de ona Milano Film Festivali'nde en iyi film müziği ödülünü getirmişti.

Festival yönetimi Altın'ın sağlık sorununa dair ayrıntı paylaşmadı; usta müzisyenin bir an önce sağlığına kavuşmasını ve gelecek festivallerde yeniden birlikte olmayı dilediklerini açıklarken Kırdar'a da jüri üyeliğini kabul edip festivale destek verdiği için teşekkür etti.

Derviş Zaim başkanlığındaki Altın Portakal jüri üyeleri, ulusal yarışmanın kazananlarını 31 Ekim'de açıklayacak.

Derviş Zaim başkanlığındaki Altın Portakal jüri üyeleri, ulusal yarışmanın kazananlarını 31 Ekim'de açıklayacak.

Kırdar'ın katılımıyla yeniden tamamlanan Ulusal Uzun Metraj jürisinin başında, filmleriyle Altın Portakal'dan toplam 18 ödülle dönen yönetmen Derviş Zaim bulunuyor. Jüri masasında Kırdar'a oyuncular Meryem Uzerli ve Fatih Artman, akademisyen Elif Demoğlu, sanat yönetmeni Sırma Bradley ve Aylin Zoi Tinel eşlik ediyor.

24 Ekim'de başlayan festivalde 'Bekle Bizi Brüksel', 'Cinlerin Düğünü' ve 'Tatlı Maya'nın da aralarında bulunduğu 11 film Altın Portakal için yarışıyor. Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i olarak tanınan Meryem Uzerli'nin de yer aldığı jürinin kararları, 31 Ekim akşamı düzenlenecek ödül töreninde belli olacak.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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