Altın Portakal'da Jüri Değişti: Rahman Altın Görevi Bıraktı, Yerine Kurtlar Vadisi'nin Bestecisi Geldi!
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Antalya'da perdelerini açan 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, yarışma daha ilk günlerindeyken Ulusal Uzun Metraj jürisinden beklenmedik bir haber geldi. Jürideki müzisyen Rahman Altın özel bir sağlık sorunu nedeniyle görevine devam edemeyeceğini bildirince festival yönetimi hızlı davrandı ve koltuğu boş bırakmadı. Altın'ın yerine geçen isim ise dizi müziklerini duyan herkesin hemen tanıyacağı, kuşaklardır kulaklardan silinmeyen melodilerin sahibi oldu.
Gökhan Kırdar, Kurtlar Vadisi'nin kültleşen müziklerinden Yerine Sevemem'e uzanan bir kariyerin sahibi.
Rahman Altın, Kelebeğin Rüyası müzikleriyle ödül toplayan besteci olarak jüride yer alıyordu.
Derviş Zaim başkanlığındaki Altın Portakal jüri üyeleri, ulusal yarışmanın kazananlarını 31 Ekim'de açıklayacak.
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