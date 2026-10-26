Altın Portakal'da Jüri Değişti: Rahman Altın Görevi Bıraktı, Yerine Kurtlar Vadisi'nin Bestecisi Geldi!

Jüri koltuğuna oturan Aydın doğumlu Gökhan Kırdar, 1991'de kendi sözü ve müziği olan 'Karanlığın Gizi' ile Beyaz Güvercin Yarışması'na katılarak müzik dünyasına adım atmış, 90'larda 'Yerine Sevemem' ile Türk pop müziğinin unutulmaz hitlerinden birine imza atmıştı. Sinemayla bağı da yeni değil; 1994'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği 'Gece, Melek ve Bizim Çocuklar' filmine aynı adı taşıyan bestesiyle katkı veren müzisyen, 1997'de kurduğu Loopus şirketiyle ekran müziklerine yöneldi.

Kırdar'ı milyonların hafızasına kazıyan asıl işler ise 'Kurtlar Vadisi', 'Haziran Gecesi' ve 'Yabancı Damat' için yaptığı, bugün hâlâ dinlenen kültleşmiş müzikler oldu. Kurtlar Vadisi için bestelediği 'Cendere', 2024'te DJ Mahmut Orhan'ın Burning Man festivalindeki setiyle dünya çapında yeniden ses getirmiş, Kırdar'ın DJ'e yönelttiği izinsiz kullanım suçlamasıyla da uzun süre konuşulmuştu. Ekran müziklerinde geçen otuz yılın ardından Kırdar, bu kez yarışan filmleri değerlendiren taraf olacak.