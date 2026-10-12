Burcu Biricik'in Altın Portakal Jüri Görevi Son Anda İptal Oldu, Yerine Gelen İsim Belli Oldu!

Harabe, Senem Bay'ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj film. Gerçek olaylardan esinlenen hikâye, yolları İstanbul'da kesişen farklı kültürlerden üç yabancıyı anlatıyor. Biricik'in kamera karşısındaki partnerleri Burak Dakak, Filistinli oyuncu Maisa Abd Elhadi ve Lübnanlı Josef Akiki. Dakak, hayallerinin peşinden koşarken engellere takılan genç Fatih'i canlandırıyor.

İşin bir de kamera arkası var. Nida Karabol, Semih Hakyemez ve Senem Bay'ın yapımcılığını üstlendiği filmde Biricik ilk kez ortak yapımcı olarak da yer alıyor. Oyuncu, yapımcılığın uzun zamandır aklında olduğunu, bu kez projenin yalnızca önünde değil arkasında da durmak istediğini söylemişti.

Kamera 15 Eylül'de döndü. Beyoğlu, Galata ve Karaköy'deki sahneler tamamlandı, ekip şimdi rotayı Antalya'daki sahil sahnelerine çevirdi. Film Türkçe ve Arapça iki dilli olacak.