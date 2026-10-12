Burcu Biricik'in Altın Portakal Jüri Görevi Son Anda İptal Oldu, Yerine Gelen İsim Belli Oldu!
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Burcu Biricik'in hem başrolünde oynadığı hem de ortak yapımcısı olduğu yeni filmi Harabe'de takvim karıştı. Çekimleri süren film Burcu Biricik'in programında değişikliğe neden oldu. Çekimler planlanandan uzun sürünce Burcu Biricik'in Altın Portakal'da jüri üyesi olması iptal edildi, yerine gelecek isim belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Burcu Biricik, Netflix'in Fatma'sı ve Camdaki Kız'ın Nalan'ı olarak hafızalara kazınan isimlerden.
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Harabe'de yaşam hakkı aktivisti Selin'e hayat veren Burcu Biricik, filmin ortak yapımcılığını da üstlendi.
Burcu Biricik'in boşalttığı Altın Portakal jüri koltuğuna Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli oturdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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