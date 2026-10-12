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Burcu Biricik'in Altın Portakal Jüri Görevi Son Anda İptal Oldu, Yerine Gelen İsim Belli Oldu!

Burcu Biricik'in Altın Portakal Jüri Görevi Son Anda İptal Oldu, Yerine Gelen İsim Belli Oldu!

Sinema
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 11:01 Son Güncelleme: 12.10.2026 - 11:05
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Burcu Biricik'in hem başrolünde oynadığı hem de ortak yapımcısı olduğu yeni filmi Harabe'de takvim karıştı. Çekimleri süren film Burcu Biricik'in programında değişikliğe neden oldu. Çekimler planlanandan uzun sürünce Burcu Biricik'in Altın Portakal'da jüri üyesi olması iptal edildi, yerine gelecek isim belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Burcu Biricik, Netflix'in Fatma'sı ve Camdaki Kız'ın Nalan'ı olarak hafızalara kazınan isimlerden.

Burcu Biricik, Netflix'in Fatma'sı ve Camdaki Kız'ın Nalan'ı olarak hafızalara kazınan isimlerden.

İlk dizi deneyimini 2007'de Maçolar'la yaşayan Burcu Biricik'in kariyerinde dönüm noktası, 2015'te Hayat Şarkısı'nda canlandırdığı Hülya oldu. Kuzgun ve Kırmızı Oda'nın ardından 2021'de Netflix'in Fatma dizisinde, cinayetlerin içine sürüklenen temizlikçi kadınla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Aynı yıl başlayan Camdaki Kız'da ise Nalan İpekoğlu karakteriyle 2023'e kadar ekrandaydı. Son dönemde kızı Luna için İstanbul'u bırakıp Ayvalık'a yerleşen Biricik, uzun süredir ekranlardan uzaktı. Dönüşünü de diziyle değil, beyaz perdede gerçek bir hikâyeden beslenen bir kara mizahla yapıyor.

Harabe'de yaşam hakkı aktivisti Selin'e hayat veren Burcu Biricik, filmin ortak yapımcılığını da üstlendi.

Harabe'de yaşam hakkı aktivisti Selin'e hayat veren Burcu Biricik, filmin ortak yapımcılığını da üstlendi.

Harabe, Senem Bay'ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj film. Gerçek olaylardan esinlenen hikâye, yolları İstanbul'da kesişen farklı kültürlerden üç yabancıyı anlatıyor. Biricik'in kamera karşısındaki partnerleri Burak Dakak, Filistinli oyuncu Maisa Abd Elhadi ve Lübnanlı Josef Akiki. Dakak, hayallerinin peşinden koşarken engellere takılan genç Fatih'i canlandırıyor.

İşin bir de kamera arkası var. Nida Karabol, Semih Hakyemez ve Senem Bay'ın yapımcılığını üstlendiği filmde Biricik ilk kez ortak yapımcı olarak da yer alıyor. Oyuncu, yapımcılığın uzun zamandır aklında olduğunu, bu kez projenin yalnızca önünde değil arkasında da durmak istediğini söylemişti.

Kamera 15 Eylül'de döndü. Beyoğlu, Galata ve Karaköy'deki sahneler tamamlandı, ekip şimdi rotayı Antalya'daki sahil sahnelerine çevirdi. Film Türkçe ve Arapça iki dilli olacak.

Burcu Biricik'in boşalttığı Altın Portakal jüri koltuğuna Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli oturdu.

Burcu Biricik'in boşalttığı Altın Portakal jüri koltuğuna Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli oturdu.

Biricik'in 24-31 Ekim'de 63. kez düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde yer alması gündemdeydi. Fakat hava şartları yüzünden film takvimi sarkınca jüri görevi iptal oldu. Harabe'nin çekimlerinin 30 Ekim'de bitmesi planlanıyor, yani set neredeyse festivalin son gününe kadar sürecek.

Derviş Zaim başkanlığındaki jüride Biricik'in yerine Meryem Uzerli geldi. Altın Portakal jüri üyeleri arasında Uzerli'nin yanı sıra oyuncu Fatih Artman, kurgucu Aylin Zoi Tinel, Doç. Dr. Elif Demoğlu, sanat yönetmeni Sırma Bradley ve besteci Rahman Altın da var. Jüri, yarışmadaki 12 filmi değerlendirecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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