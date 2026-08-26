article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Harabe Adlı Filmde Burcu Biricik, Burak Dakak'la Partner Oldu!

Harabe Adlı Filmde Burcu Biricik, Burak Dakak'la Partner Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.08.2026 - 09:22 Son Güncelleme: 26.08.2026 - 09:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yönetmen ve senarist Senem Bay’ın kaleme aldığı Harabe adlı film, ulusal ve uluslararası sinema platformlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Çekimlere hazırlanan filmin başrol oyuncuları sonunda belli oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gerçek olaylardan esinlenerek kaleme alınan Harabe filmi, daha proje aşamasındayken dikkat çekmeyi başarmıştı.

Gerçek olaylardan esinlenerek kaleme alınan Harabe filmi, daha proje aşamasındayken dikkat çekmeyi başarmıştı.

Yönetmen ve senarist Senem Bay’ın kaleme aldığı filmde İstanbul’da yolları beklenmedik biçimde kesişen üç yabancının hikayesi kara mizahla birlikte izleyiciye aktarılacak. Başrollerden biri ünlü oyuncu Burcu Biricik olurken oyuncunun ayrıca yardımcı yapımcı rolünü de üstlendiği öğrenildi.

Filmin başrol oyuncularından biri de Burak Dakak oldu.

Filmin başrol oyuncularından biri de Burak Dakak oldu.

İlk kısa belgeseli “Amca” ile çeşitli festivallerde ödüller kazanan Senem Bay’ın ilk uzun metraj projesi olan “Harabe” filminde Türk sinemasından önemli isimlerin yanı sıra Orta Doğu’dan oyuncular da yer alacak. Filmde kendi yolunu bulmaya çalışan Selin, oyuncu olma hayalinin peşindeki Fatih ve babasına kavuşmaya çalışan mülteci çocuk Ahmed'in İstanbul’da beklenmedik biçimde kesişen hayatlarına şahit olacağız. Filmde “Hayallerine ulaşmak için ne kadar ileri gidebilirsin?” sorusunun peşine düşülecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın