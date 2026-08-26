Harabe Adlı Filmde Burcu Biricik, Burak Dakak'la Partner Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yönetmen ve senarist Senem Bay’ın kaleme aldığı Harabe adlı film, ulusal ve uluslararası sinema platformlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Çekimlere hazırlanan filmin başrol oyuncuları sonunda belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gerçek olaylardan esinlenerek kaleme alınan Harabe filmi, daha proje aşamasındayken dikkat çekmeyi başarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filmin başrol oyuncularından biri de Burak Dakak oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın