Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Jüri Koltuğunda: Altın Portakal'ın Onur Ödülleri ve Bilet Fiyatları Belli Oldu!
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Antalya'da sinema heyecanı yeniden başlıyor. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 'Daima' temasıyla kapılarını açacak ve jüri koltuklarından birinde ekranların en tanıdık yüzlerinden biri oturacak. Festivalin ne zaman başlayacağı, biletlerin ne kadar olduğu ve onur ödülü alacak isimler de ortaya çıktı.
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Meryem Uzerli, Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazındıktan sonra bu kez Altın Portakal jürisinde.
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Altın Portakal'da onur ödülleri Tilbe Saran ve Menderes Samancılar'a, uluslararası jüride Nejat İşler var.
Altın Portakal 24 Ekim'de başlıyor, festival biletleri ise 20 ile 50 lira arasında.
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