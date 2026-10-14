article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Jüri Koltuğunda: Altın Portakal'ın Onur Ödülleri ve Bilet Fiyatları Belli Oldu!

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Jüri Koltuğunda: Altın Portakal'ın Onur Ödülleri ve Bilet Fiyatları Belli Oldu!

Sinema
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
14.10.2026 - 12:58 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 12:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Antalya'da sinema heyecanı yeniden başlıyor. 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 'Daima' temasıyla kapılarını açacak ve jüri koltuklarından birinde ekranların en tanıdık yüzlerinden biri oturacak. Festivalin ne zaman başlayacağı, biletlerin ne kadar olduğu ve onur ödülü alacak isimler de ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meryem Uzerli, Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazındıktan sonra bu kez Altın Portakal jürisinde.

Meryem Uzerli, Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazındıktan sonra bu kez Altın Portakal jürisinde.

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem Sultan'la yıllardır akıllardan çıkmayan Meryem Uzerli, bu kez kamera karşısında değil jüri masasında. Derviş Zaim başkanlığındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde, film seti uzadığı için görevini bırakmak zorunda kalan Burcu Biricik'in yerini aldı.

Uzerli'nin sonbaharı epey hareketli. Halit Ergenç'le 15 yıl sonra yeniden buluştuğu İmroz'da Bahar filminin dünya prömiyeri 20 Ekim'de Mısır'daki El Gouna Film Festivali'nde yapılacak. Altın Portakal ise bundan sadece dört gün sonra başlıyor.

Jüride Meryem Uzerli'ye oyuncu Fatih Artman, kurgucu Aylin Zoi Tinel, Doç. Dr. Elif Demoğlu, sanat yönetmeni Sırma Bradley ve besteci Rahman Altın eşlik edecek. Bu ekip, ulusal yarışmadaki 12 filmi değerlendirecek.

Altın Portakal'da onur ödülleri Tilbe Saran ve Menderes Samancılar'a, uluslararası jüride Nejat İşler var.

Altın Portakal'da onur ödülleri Tilbe Saran ve Menderes Samancılar'a, uluslararası jüride Nejat İşler var.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda da tanıdık bir yüz var. Jüri başkanlığını görüntü yönetmeni Andreas Sinanos'un yaptığı yarışmada Nejat İşler, Yasmine Al Massri, Maryna Er Gorbach ve Fadik Sevin Atasoy görev alacak. Atasoy'un aktardığına göre bu bölümde 23 ülkeden 13 film yarışacak, birçoğu da Türkiye'de ilk kez festivalde perdeye gelecek.

Onur ödülü tarafında ise iki usta isim var. Altın Portakal Sinema Onur Ödülleri bu yıl Tilbe Saran ve 50 yılı aşkın kariyerinde 100'den fazla yapımda rol alan Menderes Samancılar'a verilecek. Sinema Emek Ödülleri Abdurrahman Keskiner ile Suzan Kardeş'e, Genç Başarı Ödülleri de Cem Yiğit Üzümoğlu ile Leyla Smyrna Cabas'a gidiyor.

Altın Portakal 24 Ekim'de başlıyor, festival biletleri ise 20 ile 50 lira arasında.

Altın Portakal 24 Ekim'de başlıyor, festival biletleri ise 20 ile 50 lira arasında.

Peki Altın Portakal 2026 ne zaman? Festival 24 Ekim Cumartesi günü Antalya Spor Salonu'ndaki açılışla başlayacak, 31 Ekim Cumartesi akşamı Cam Piramit'teki ödül töreniyle sona erecek.

Bilet fiyatları ise cep yakmıyor. Altın Portakal'da tam bilet 50 lira, indirimli bilet 20 lira, çocuk filmleri ise tamamen ücretsiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Büşra Özdemir, fiyatları herkes festivale katılabilsin diye bilerek sembolik seviyede tuttuklarını anlattı. Bu yılın sloganı 'Daima' ise sinemaya bağlılığı ve köklü bir geleneği sürdürme kararlılığını simgeliyor.

Ödüller de iddialı: ulusal yarışmada en iyi film seçilen yapım 5 milyon lira kazanacak. Festival filmlerinin Alanya'dan Kaş'a, Manavgat'tan Finike'ye kadar 16 ilçede gösterilmesi de planlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın