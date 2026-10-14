Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Jüri Koltuğunda: Altın Portakal'ın Onur Ödülleri ve Bilet Fiyatları Belli Oldu!

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda da tanıdık bir yüz var. Jüri başkanlığını görüntü yönetmeni Andreas Sinanos'un yaptığı yarışmada Nejat İşler, Yasmine Al Massri, Maryna Er Gorbach ve Fadik Sevin Atasoy görev alacak. Atasoy'un aktardığına göre bu bölümde 23 ülkeden 13 film yarışacak, birçoğu da Türkiye'de ilk kez festivalde perdeye gelecek.

Onur ödülü tarafında ise iki usta isim var. Altın Portakal Sinema Onur Ödülleri bu yıl Tilbe Saran ve 50 yılı aşkın kariyerinde 100'den fazla yapımda rol alan Menderes Samancılar'a verilecek. Sinema Emek Ödülleri Abdurrahman Keskiner ile Suzan Kardeş'e, Genç Başarı Ödülleri de Cem Yiğit Üzümoğlu ile Leyla Smyrna Cabas'a gidiyor.