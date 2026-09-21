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Necip Uysal Futbolu Bıraktıktan Sonra Kararını Verdi: Necip Uysal Kursa Yazıldı

Necip Uysal Futbolu Bıraktıktan Sonra Kararını Verdi: Necip Uysal Kursa Yazıldı

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
21.09.2026 - 17:58
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Beşiktaş'ın eski kaptanı Necip Uysal, futbolculuk kariyerini sonlandırdı. 35 yaşındaki oyuncu, antrenörlük kursuna başladı. Saha içindeki tecrübesini bu kez teknik ekibin bir parçası olarak aktaracak.

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Antrenörlük kursuna başladı.

Antrenörlük kursuna başladı.

Beşiktaş altyapısından yetişen Necip Uysal, aktif futbol hayatını noktaladı. Eski kaptan, teknik adamlık yolunda ilk adımını attı. Geçtiğimiz haftalarda statta veda töreni yapılan Uysal'ın yeni kararı bugün kamuoyuyla paylaşıldı.

Beşiktaş'ta forma rekorlarına imza attı.

Beşiktaş'ta forma rekorlarına imza attı.

Necip Uysal, Beşiktaş tarihinin en fazla forma giyen oyuncuları arasında yer aldı. Avrupa kupalarında kulüp adına en çok sahaya çıkan futbolculardan biri oldu. Siyah beyazlı takımda en uzun süre kaptanlık yapan isimler arasında bulundu.

4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

Necip Uysal, Beşiktaş formasıyla 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 4 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa da kazandıkları arasında. Antrenörlük kursunu tamamladıktan sonra hangi takımda göreve başlayacağı henüz belli değil.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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