Necip Uysal Futbolu Bıraktıktan Sonra Kararını Verdi: Necip Uysal Kursa Yazıldı
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Beşiktaş'ın eski kaptanı Necip Uysal, futbolculuk kariyerini sonlandırdı. 35 yaşındaki oyuncu, antrenörlük kursuna başladı. Saha içindeki tecrübesini bu kez teknik ekibin bir parçası olarak aktaracak.
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Antrenörlük kursuna başladı.
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Beşiktaş'ta forma rekorlarına imza attı.
4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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