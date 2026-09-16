Kahve Seçimlerine Göre Sen Ne Kadar Eğlencelisin?
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Kahve seçimlerin her şeyi anlatır... Bu sefer sen kahveleri seçiyorsun, biz de seçimlerine göre ne kadar eğlenceli biri olduğunu söylüyoruz. Hazırsak hadi bakalım, başlıyoruz!
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1. Öncelikle güne hangi kahveyle başlarsın?
2. Pazartesi sabahı işte veya okulda ilk yoğun toplantı öncesi ne içersin?
3. Peki yağmurlu bir pazar günü evde en sevdiğin filmi izlerken ne içersin?
4. Yoğun bir spor antrenmanından sonra ne içersin?
5. Peki yaz sıcağında?
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6. Gece geç saatlerde bitirmen gereken bir proje üzerine çalışıyorsun... Hangisi?
7. Peki 50'den fazla çeşit hazırlayabilen Philips Cafe Aromis'ten kahve yapsan tercihin ne olur?
Sen adrenalinin bağımlısısın!
Kaliteli ve zamansız eğlence senden sorulur!
Sempatik ve sıcakkanlısın!
Alışılmışın dışında!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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