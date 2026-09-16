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Kahve Seçimlerine Göre Sen Ne Kadar Eğlencelisin?

etiket Kahve Seçimlerine Göre Sen Ne Kadar Eğlencelisin?

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
16.09.2026 - 10:18
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Kahve seçimlerin her şeyi anlatır... Bu sefer sen kahveleri seçiyorsun, biz de seçimlerine göre ne kadar eğlenceli biri olduğunu söylüyoruz. Hazırsak hadi bakalım, başlıyoruz!

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1. Öncelikle güne hangi kahveyle başlarsın?

2. Pazartesi sabahı işte veya okulda ilk yoğun toplantı öncesi ne içersin?

3. Peki yağmurlu bir pazar günü evde en sevdiğin filmi izlerken ne içersin?

4. Yoğun bir spor antrenmanından sonra ne içersin?

5. Peki yaz sıcağında?

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6. Gece geç saatlerde bitirmen gereken bir proje üzerine çalışıyorsun... Hangisi?

7. Peki 50'den fazla çeşit hazırlayabilen Philips Cafe Aromis'ten kahve yapsan tercihin ne olur?

7. Peki 50'den fazla çeşit hazırlayabilen Philips Cafe Aromis'ten kahve yapsan tercihin ne olur?

Sen adrenalinin bağımlısısın!

Senin eğlence anlayışınız tamamen yüksek tempo, doğrudan hareket ve maksimum his üzerine kurulu! Tıpkı bardağa düşen o ilk sert Espresso damlası gibi, girdiğin her ortamın havasını bir saniyede değiştirebiliyorsun. Beklemek, saatlerce ne yapsak diye düşünmek veya durağan ortamlarda vakit kaybetmek hiç ama hiç sana göre değil. Senin olduğun yerde eğlence anlık bir kararla başlar. Bir anda plansız bir yolculuk, gecenin yarısı atlanan bir konser veya ansızın gelişen macera! Ekipteki herkes en yüksek enerjiyi senin yanında buluyor.

Kaliteli ve zamansız eğlence senden sorulur!

Sen eğlenceyi yapmacık kalabalıklarda veya göz yoran şovlarda aramıyorsun. Senin eğlence çizgin son derece oturmuş, şık ve kaliteli diyebiliriz. Gürültülü, iç içe mekanlar yerine güvendiğiniz dostlarla sabaha kadar süren derin sohbetler, lezzetli yemekler ve kahkahası eksik olmayan ev buluşmaları senin imzan haline gelmiş. Kimseyi yormayan ama ortamda varlığı hemen hissedilen, herkesin sığınmak ve kafa dinleyerek eğlenmek istediği o ana karaktersin.

Sempatik ve sıcakkanlısın!

Sen girdiğiniz her ortama gülücükler, samimiyet ve ekstra neşe taşıyan bir enerji mıknatısısın resmen! İnsanları bir araya getirmeyi, uzun masalarda dedikodunun dibine vurmayı ve küçük anları büyük kutlamalara dönüştürmeyi çok iyi biliyorsun. Senin yanınızda kimse kendini yabancı hissetmiyor çünkü mod yükseltme ve ortamı renklendirme konusunda tam bir ustasın.

Alışılmışın dışında!

Sen alışılmış kalıplara sığmayan, kuralları kendi koyan ve rutinlerden çabucak sıkılan bir eğlence ikonusun! Senin eğlence anlayışın her an değişkenlik gösterebili... Bir gün şehrin en popüler mekanında görünürken, ertesi gün hiç bilinmeyen deneysel bir konseptin peşine düşebilirsin. Ortama kattığın o havalı, dinamik ve darklı aura sayesinde arkadaş grubunun stil ve eğlence pusulası kesinlikle sensin!

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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