TFF’de İstifa Rüzgarı Sürüyor: TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz İstifa Etti
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Türkiye Futbol Federasyonu’nda istifa dalgası sürüyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz, Genel Sekreterlik görevinden istifa etti.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz, TFF'deki Genel Sekreterlik görevinden istifa etti.
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İstifa rüzgarı oldu!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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