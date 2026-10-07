TFF’de İstifa Rüzgarı Sürüyor: TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz İstifa Etti

Federasyonda son günlerde yaşanan istifa dalgasının sürdüğü bir dönemde gelen ayrılık, spor gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Abdullah Ayaz Kimdir?

1 Şubat 1981'de Trabzon'da doğan Abdullah Ayaz, lisans ve yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde ve sivil toplum kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapan Ayaz, 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesine sahip. Federasyona gelmeden önce Üsküdar Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Ayaz, Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçilmesinin ardından 24 Temmuz 2024'te yönetim kurulu kararıyla Taner Senseven'in yerine Genel Sekreter olarak atanmıştı. Atamanın ardından Ayaz'ın başkanın yeğeni olduğu gündeme gelmişti. Hacıosmanoğlu da daha sonra yaptığı açıklamada, federasyonda akrabalarından yalnızca Ayaz'a görev verdiğini söylemişti.