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TFF’de İstifa Rüzgarı Sürüyor: TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz İstifa Etti

TFF’de İstifa Rüzgarı Sürüyor: TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz İstifa Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 14:09
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Türkiye Futbol Federasyonu’nda istifa dalgası sürüyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz, Genel Sekreterlik görevinden istifa etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz, TFF'deki Genel Sekreterlik görevinden istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni Abdullah Ayaz, TFF'deki Genel Sekreterlik görevinden istifa etti.

Federasyonda son günlerde yaşanan istifa dalgasının sürdüğü bir dönemde gelen ayrılık, spor gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Abdullah Ayaz Kimdir?

1 Şubat 1981'de Trabzon'da doğan Abdullah Ayaz, lisans ve yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde ve sivil toplum kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapan Ayaz, 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesine sahip. Federasyona gelmeden önce Üsküdar Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Ayaz, Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçilmesinin ardından 24 Temmuz 2024'te yönetim kurulu kararıyla Taner Senseven'in yerine Genel Sekreter olarak atanmıştı. Atamanın ardından Ayaz'ın başkanın yeğeni olduğu gündeme gelmişti. Hacıosmanoğlu da daha sonra yaptığı açıklamada, federasyonda akrabalarından yalnızca Ayaz'a görev verdiğini söylemişti.

İstifa rüzgarı oldu!

İstifa rüzgarı oldu!

TFF'de son günlerde yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm'ün ardından yedek listedeki üç isim ve dört farklı kurulda görev yapan sekiz kişi görevinden ayrılmıştı. Yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan da bugün istifa ederken, bazı yönetim kurulu üyelerinin de önümüzdeki saatlerde istifalarını sunması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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