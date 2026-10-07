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Termometreler Aniden Değişecek: AKOM Saat Verip İstanbulluları Uyardı!

Termometreler Aniden Değişecek: AKOM Saat Verip İstanbulluları Uyardı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.10.2026 - 13:58
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İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor ama termometreler gündüzle gece arasında ciddi bir fark yaratıyor. AKOM'un raporuna göre İstanbul'da gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki makas 8 dereceye kadar açılıyor. Parçalı bulutlu gökyüzünün hakim olacağı kentte akşam saatlerinde üzerinize ince bir şey almanızda fayda var.

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AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Termometre bir anda değişecek.

AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Termometre bir anda değişecek.

Bugün (7 Ekim Çarşamba) İstanbul'da gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 20 dereceye çıkması bekleniyor. Akşama doğru ise termometrenin 15 derecenin altına gerilemesi öngörülüyor. 

Gündüz ile gece arasındaki farkın 8 dereceyi bulması, özellikle sabah erken saatte yola çıkanlar ve akşam eve dönenler için dikkat edilmesi gereken bir detay. Gün içinde hafif giyinip rahat edebilirsiniz ama gece yarısına doğru hava belirgin biçimde serinliyor.

AKOM gün verdi: Pastırma sıcakları geliyor.

AKOM gün verdi: Pastırma sıcakları geliyor.

Cuma günü pastırma sıcaklarının etkisi hissedilecek. AKOM verilerine göre gündüz 23 dereceyi bulan hava, geceleyin 17 dereceye iniyor. Cumartesi günü en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık ise 25 derece olarak ölçülecek. Pazar günü sıcaklıkların 16 ile 24 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Raporda, hafta boyunca şehirde yağış beklenmediği ve gökyüzünün parçalı bulutlu kalacağı da vurgulanıyor.

Termometreler 33 Dereceyi Görecek.

Termometreler 33 Dereceyi Görecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise cuma gününden itibaren yurdun güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 30 ile 33 derece arasına yükseleceğini bildirdi. Ilık ve güneşli havanın 4-5 gün boyunca etkili olması öngörülüyor.

Yurdun diğer bölgelerinde tablo daha farklı. Karadeniz'de sağanak yağışlar sürerken, doğu kesimlerinde yağışlar daha geniş bir alanda görülüyor. İç Anadolu'da yağışlara kısa süreli ara verilecek, ancak yarın Sivas çevresinde yağışların yeniden başlaması bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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