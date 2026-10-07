Termometreler Aniden Değişecek: AKOM Saat Verip İstanbulluları Uyardı!
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İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor ama termometreler gündüzle gece arasında ciddi bir fark yaratıyor. AKOM'un raporuna göre İstanbul'da gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki makas 8 dereceye kadar açılıyor. Parçalı bulutlu gökyüzünün hakim olacağı kentte akşam saatlerinde üzerinize ince bir şey almanızda fayda var.
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AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Termometre bir anda değişecek.
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AKOM gün verdi: Pastırma sıcakları geliyor.
Termometreler 33 Dereceyi Görecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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