Termometreler Aniden Değişecek: AKOM Saat Verip İstanbulluları Uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise cuma gününden itibaren yurdun güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 30 ile 33 derece arasına yükseleceğini bildirdi. Ilık ve güneşli havanın 4-5 gün boyunca etkili olması öngörülüyor.

Yurdun diğer bölgelerinde tablo daha farklı. Karadeniz'de sağanak yağışlar sürerken, doğu kesimlerinde yağışlar daha geniş bir alanda görülüyor. İç Anadolu'da yağışlara kısa süreli ara verilecek, ancak yarın Sivas çevresinde yağışların yeniden başlaması bekleniyor.