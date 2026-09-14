Komşusu Yok, Kirası Yok: Koca Köyde Tek Başına Bedavaya Yaşıyor
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İspanya'nın Lleida bölgesindeki Pirene Dağları'nda, taştan evleriyle tanınan Solanell köyü uzun yıllar tamamen boş kaldı. Bugün köyde tek bir kişi yaşıyor: Tomás Vallavanete. 64 yaşındaki Vallavanete, bir kazada bir gözünü kaybedip işinden olduktan sonra hayatını buraya taşıdı ve köyü kendi elleriyle yeniden inşa etti.
İşte detaylar.
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Bir gözünü kaybettiği kazanın ardından işini de kaybeden Tomás, hayatını yeniden kurmak zorunda kaldı.
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İnşaatçılık bilmeyen Tomás, kendi elleriyle taştan bir evi baştan sona yeniden ayağa kaldırdı.
Ayda sadece 480 avroluk yardımla geçinen Tomás, yalnızlığı bir dert değil bir araç olarak görüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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