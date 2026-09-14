Komşusu Yok, Kirası Yok: Koca Köyde Tek Başına Bedavaya Yaşıyor

Taş bir evi ayağa kaldırmak için önce ustaları izledi, geri kalanını YouTube videolarından öğrendi. 'Bilmediğin her şey için bugün internette sana gereken tüm bilgiyi verecek kadar çok video var' dedi. On iki yıl sonra hâlâ orada, ayrılmak gibi bir planı da yok.