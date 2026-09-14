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Komşusu Yok, Kirası Yok: Koca Köyde Tek Başına Bedavaya Yaşıyor

Komşusu Yok, Kirası Yok: Koca Köyde Tek Başına Bedavaya Yaşıyor

İspanya
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.09.2026 - 11:27
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İspanya'nın Lleida bölgesindeki Pirene Dağları'nda, taştan evleriyle tanınan Solanell köyü uzun yıllar tamamen boş kaldı. Bugün köyde tek bir kişi yaşıyor: Tomás Vallavanete. 64 yaşındaki Vallavanete, bir kazada bir gözünü kaybedip işinden olduktan sonra hayatını buraya taşıdı ve köyü kendi elleriyle yeniden inşa etti.

İşte detaylar.

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Bir gözünü kaybettiği kazanın ardından işini de kaybeden Tomás, hayatını yeniden kurmak zorunda kaldı.

Bir gözünü kaybettiği kazanın ardından işini de kaybeden Tomás, hayatını yeniden kurmak zorunda kaldı.

Tomás, bir kazada bir gözünün görme yetisini kaybetti. 'Bir gözüm kör oldu, sonra çalıştığım şirket bana destek olmak yerine beni işten çıkardı' diye anlattı. Kardeşi, ona terk edilmiş Solanell köyünü yeniden canlandırma projesine katılmasını önerdi. Hiç inşaat tecrübesi olmayan Tomás, teklifi kabul etti.

İnşaatçılık bilmeyen Tomás, kendi elleriyle taştan bir evi baştan sona yeniden ayağa kaldırdı.

İnşaatçılık bilmeyen Tomás, kendi elleriyle taştan bir evi baştan sona yeniden ayağa kaldırdı.

Taş bir evi ayağa kaldırmak için önce ustaları izledi, geri kalanını YouTube videolarından öğrendi. 'Bilmediğin her şey için bugün internette sana gereken tüm bilgiyi verecek kadar çok video var' dedi. On iki yıl sonra hâlâ orada, ayrılmak gibi bir planı da yok.

Ayda sadece 480 avroluk yardımla geçinen Tomás, yalnızlığı bir dert değil bir araç olarak görüyor.

Ayda sadece 480 avroluk yardımla geçinen Tomás, yalnızlığı bir dert değil bir araç olarak görüyor.

Tomás, 52 yaş üstü için verilen 480 avroluk yardımla ve ara sıra yaptığı küçük işlerle geçiniyor. Solanell'de zaten harcayacak bir yer olmadığı için bütçesi ona yetiyor. 'Yalnızlık, düşünmene, kafanı toparlamana yardımcı olan bir unsur' dedi. Kızının her an arayabileceğini, bir arkadaşının onunla konuşabileceğini hatırlatarak kendini asla izole hissetmediğini söyledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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