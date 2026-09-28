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Adrasan'daki 2.100 Yıllık Batıktan Sofra Takımı Çıktı: Sağlam Kalmalarının Sırrı Ne?

Adrasan'daki 2.100 Yıllık Batıktan Sofra Takımı Çıktı: Sağlam Kalmalarının Sırrı Ne?

Antalya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 11:02
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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan açıklarındaki antik gemi batığı, Akdeniz'in derinliklerinde 2.100 yıldır saklanan bir hazineyi gün yüzüne çıkarıyor. Deniz yüzeyinin 42–55 metre altında süren kazılarda şimdiye kadar binlerce seramik eser çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un deyişiyle: 'Antik dünyanın en lüks sofra takımlarını bu batıkta bulduk.'

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Kazı 2025'te başladı: Adrasan açıklarında seramik yüklü bir gemi

Kazı 2025'te başladı: Adrasan açıklarında seramik yüklü bir gemi

Seramik yüklü gemi batığında kazı çalışmalarına 2025 yılında başlandı. Batık hem antik dönemin sofra kültürüne hem de Akdeniz ticaretine ışık tutuyor.

Bakan Ersoy, çalışmalara ilişkin açıklamasında 'Akdeniz'in derinliklerinden 2.100 yıllık sofra takımlarını gün yüzüne çıkarıyoruz' dedi. Ersoy, sualtı robotlarının desteğiyle çalışan kazı ekibine ve mavi vatanın kültürel mirasını ortaya çıkaran herkese teşekkür etti.

Tek gemide 122 farklı form ve boyutta seramik

Tek gemide 122 farklı form ve boyutta seramik

Batığın ana yükünü Antakya kökenli tabak ve kaseler oluşturuyor. Eserlerin, Hatay'ın Arsuz ilçesinde, antik adıyla Rhosus kıyılarında üretildiği düşünülüyor.

Buluntular arasında kuruyemiş tabakları, çorba kaseleri, balık tabakları ve farklı boyutlarda tepsiler var. Toplam 122 farklı form ve boyuttaki ürün, dönemin zengin sofra kültürünü yansıtıyor. Özellikle Roma'da rağbet gören bu kaplar, Akdeniz dünyasının lüks yemek takımları arasında sayılıyordu.

Batıkta ayrıca Ege'deki bazı adalarda üretildiği düşünülen amforalar da bulundu. Farklı üretim merkezlerine işaret eden bu buluntular, geminin taşıdığı yükün ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor.

Çiçero'nun dostu için sipariş ettiği kaplar

Çiçero'nun dostu için sipariş ettiği kaplar

Arsuz seramiklerini bu kadar özel kılan ayrıntılardan biri, Romalı hatip ve devlet adamı Çiçero'nun mektuplarında adlarının geçmesi.

Çiçero, MÖ 50 yılında dostu Attikus'a yazdığı mektupta onun için Rhosus'tan seramik kaplar sipariş ettiğini anlatıyor. Bu yazışma, bölgede üretilen sofra kaplarının Roma dünyasında bilinen ve tercih edilen ürünler olduğunu ortaya koyuyor.

Adrasan'daki seramiklerin Rhosus üretimiyle ilişkilendirilmesi, antik kaynaklarda adı geçen bu ürünlerin deniz ticaretindeki yerini anlamak açısından da kazıyı ayrıca önemli kılıyor.

2.100 yıl boyunca koruyan sır: Kil

2.100 yıl boyunca koruyan sır: Kil

Peki binlerce tabak ve kase, bir gemi kazasından ve 2 bin yılı aşkın deniz dibinden nasıl sağlam çıktı? 

Cevap, yükleme sırasında uygulanan akıllıca bir yöntemde saklı.

Seramikler ahşap sandıklara yerleştirilmeden önce aralarına kil konuldu. Bu uygulama, gemi batarken eserlerin kırılmasını önledi ve binlerce yıl boyunca korunmalarını sağladı.

Bakan Ersoy da bu ayrıntıya dikkat çekti: 'Sandıklara yerleştirilirken aralarına konulan kil sayesinde günümüze sağlam ulaşan bu eserler, Anadolu'nun üretim ustalığını ve Akdeniz'in ticaret geçmişini bugüne taşıyor.'

Antakya'dan İtalya'ya uzanan bir ticaret rotası

Antakya'dan İtalya'ya uzanan bir ticaret rotası

Gemide bulunan MÖ 1. yüzyıla ait Antakya kökenli sikkeler, batığın tarihlendirilmesine yardımcı oluyor. Bulgular, geminin MÖ 1. yüzyılın ortalarında Antakya, Ege, Yunanistan ve İtalya kıyıları arasındaki ticaret ağında çalıştığını gösteriyor.

Arsuz'dan yola çıktığı düşünülen geminin, büyük olasılıkla Roma'ya doğru ilerlerken bir fırtınaya yakalanıp sığlığa çarparak battığı tahmin ediliyor.

Adrasan açıklarındaki batıkta sualtı arkeologlarının robotlar yardımıyla yürüttüğü kazı çalışmaları sürüyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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