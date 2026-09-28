Adrasan'daki 2.100 Yıllık Batıktan Sofra Takımı Çıktı: Sağlam Kalmalarının Sırrı Ne?

Arsuz seramiklerini bu kadar özel kılan ayrıntılardan biri, Romalı hatip ve devlet adamı Çiçero'nun mektuplarında adlarının geçmesi.

Çiçero, MÖ 50 yılında dostu Attikus'a yazdığı mektupta onun için Rhosus'tan seramik kaplar sipariş ettiğini anlatıyor. Bu yazışma, bölgede üretilen sofra kaplarının Roma dünyasında bilinen ve tercih edilen ürünler olduğunu ortaya koyuyor.

Adrasan'daki seramiklerin Rhosus üretimiyle ilişkilendirilmesi, antik kaynaklarda adı geçen bu ürünlerin deniz ticaretindeki yerini anlamak açısından da kazıyı ayrıca önemli kılıyor.