Adrasan'daki 2.100 Yıllık Batıktan Sofra Takımı Çıktı: Sağlam Kalmalarının Sırrı Ne?
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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan açıklarındaki antik gemi batığı, Akdeniz'in derinliklerinde 2.100 yıldır saklanan bir hazineyi gün yüzüne çıkarıyor. Deniz yüzeyinin 42–55 metre altında süren kazılarda şimdiye kadar binlerce seramik eser çıkarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un deyişiyle: 'Antik dünyanın en lüks sofra takımlarını bu batıkta bulduk.'
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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