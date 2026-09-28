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Yeşim Salkım, Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup'u İfşaladı: "500 Bin Dolar Nerede?"

Yeşim Salkım, Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup'u İfşaladı: "500 Bin Dolar Nerede?"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.09.2026 - 10:55
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Fon soruşturmasında mal varlıklarına tedbir konulan ve yurt dışı çıkış yasağı getirilen Melis Sütşurup Sandal'a bu kez bir suçlama da Yeşim Salkım'dan geldi. Salkım, 2009'da Bodrum'daki evinin satışını hatırlatıp 'O dönemin parasıyla 500 bin dolar nerede?' diye sordu. Mustafa Sandal'ın yıllardır neden yüzüne bakmadığını da artık 'daha iyi anladığını' söyledi.

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Yeşim Salkım, paylaşımında Melis Sütşurup Sandal'ın annesini, babasını ve üç ismi daha tek tek saydı.

Yeşim Salkım, paylaşımında Melis Sütşurup Sandal'ın annesini, babasını ve üç ismi daha tek tek saydı.

Sosyal medya hesabından doğrudan Melis Sütşurup Sandal'a seslenen Salkım, 17 yıl önceki bir ev satışını gündeme taşıdı. Paylaşımında adı geçenler arasında Sandal'ın ailesinin yanı sıra Cihan Sütşurup, Salih Yiğiner ve İsa Mert de vardı.

'Sen, annen, baban, Cihan Sütşurup, Salih Yiğiner ve İsa Mert... 2009 yılında Bodrum'daki evimi alıp iki gün sonra kime sattınız? Benim elime verilen barter çeki ne oldu? O dönemin parasıyla 500 bin dolar nerede?'

Salkım'ın anlattığına göre ev, alındıktan yalnızca iki gün sonra başka birine satıldı; karşılığında kendisine verilen barter çekinin akıbeti ise bugüne kadar belli olmadı.

Salkım'ın çıkışı, Melis Sütşurup Sandal adına 11,5 milyar liralık fon çıkışı tespit edilen soruşturmanın hemen ardından geldi.

Salkım'ın çıkışı, Melis Sütşurup Sandal adına 11,5 milyar liralık fon çıkışı tespit edilen soruşturmanın hemen ardından geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet iddialarını kapsıyor. Melis Sütşurup Sandal adına 11 milyar 515 milyon 633 bin 569 TL çıkış ve 2 milyar 119 milyon 693 bin 938 TL kâr kaydı tespit edildi.

Savcılık, aralarında 46 şirket, 18 fon ve 42 kişinin bulunduğu toplam 106 kişi ve kurumun mal varlığına tedbir talep etti. Sandal hakkında ayrıca yurt dışı çıkış yasağı getirildi. İddialara göre bazı hisseler, koordineli fon alımlarıyla yaklaşık 100 kat değer kazandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül'de 131 fonu işleme kapatmasıyla başlayan süreçte, Sandal'ın ağustos ayında Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği öne sürüldü.

Öte yandan Salkım, "en eski arkadaşım" dediği Mustafa Sandal'ın düğününe neden çağrılmadığını da şimdi anladığını söyledi.

Öte yandan Salkım, "en eski arkadaşım" dediği Mustafa Sandal'ın düğününe neden çağrılmadığını da şimdi anladığını söyledi.

Salkım, rahmetli Erol Köse'nin davet edildiği düğüne kendisinin çağrılmamasını da yaşadıklarına bağladı. Mustafa Sandal hakkında ise 'Benim en eski arkadaşım Mustafa Sandal neden yıllardır yüzüme bakmıyormuş, şimdi daha iyi anlıyorum' dedi.

Sandal ise soruşturmanın ardından Instagram'dan ilk açıklamasını yapmıştı. Ünlü şarkıcı vicdanının rahat olduğunu, hiçbir fon alım satımında ya da böyle bir yapılanmanın içinde yer almadığını vurguladı. 32 yıllık müzik kariyerinde yalnızca müzisyenliğinden, dinleyicisinin desteğiyle kazandığını belirten Sandal, eşinin ve avukatının gerekli açıklamaları yaptığını da kaydetti.

"2009 yılından beri bana yaşattığınız acının katbekatını yaşamanızı diliyorum."

"2009 yılından beri bana yaşattığınız acının katbekatını yaşamanızı diliyorum."

Paylaşımını sert bir bedduayla bitiren Salkım, sözlerini 'Umarım yakalanır ve hak ettiğiniz cezayı alırsınız' cümlesiyle noktaladı.

Salkım'ın iddiaları, fon soruşturmasının magazin tarafına yeni bir boyut ekledi. Melis Sütşurup Sandal cephesinin 2009'daki Bodrum satışına dair bu ağır sorulara nasıl yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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