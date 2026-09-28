Yeşim Salkım, Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup'u İfşaladı: "500 Bin Dolar Nerede?"

Sosyal medya hesabından doğrudan Melis Sütşurup Sandal'a seslenen Salkım, 17 yıl önceki bir ev satışını gündeme taşıdı. Paylaşımında adı geçenler arasında Sandal'ın ailesinin yanı sıra Cihan Sütşurup, Salih Yiğiner ve İsa Mert de vardı.

'Sen, annen, baban, Cihan Sütşurup, Salih Yiğiner ve İsa Mert... 2009 yılında Bodrum'daki evimi alıp iki gün sonra kime sattınız? Benim elime verilen barter çeki ne oldu? O dönemin parasıyla 500 bin dolar nerede?'

Salkım'ın anlattığına göre ev, alındıktan yalnızca iki gün sonra başka birine satıldı; karşılığında kendisine verilen barter çekinin akıbeti ise bugüne kadar belli olmadı.