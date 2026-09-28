Yeşim Salkım, Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup'u İfşaladı: "500 Bin Dolar Nerede?"
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Fon soruşturmasında mal varlıklarına tedbir konulan ve yurt dışı çıkış yasağı getirilen Melis Sütşurup Sandal'a bu kez bir suçlama da Yeşim Salkım'dan geldi. Salkım, 2009'da Bodrum'daki evinin satışını hatırlatıp 'O dönemin parasıyla 500 bin dolar nerede?' diye sordu. Mustafa Sandal'ın yıllardır neden yüzüne bakmadığını da artık 'daha iyi anladığını' söyledi.
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Yeşim Salkım, paylaşımında Melis Sütşurup Sandal'ın annesini, babasını ve üç ismi daha tek tek saydı.
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Salkım'ın çıkışı, Melis Sütşurup Sandal adına 11,5 milyar liralık fon çıkışı tespit edilen soruşturmanın hemen ardından geldi.
Öte yandan Salkım, "en eski arkadaşım" dediği Mustafa Sandal'ın düğününe neden çağrılmadığını da şimdi anladığını söyledi.
"2009 yılından beri bana yaşattığınız acının katbekatını yaşamanızı diliyorum."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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