Bomba İddia: Fatma Betül Sayan Kaya Hacca Muhammed Yarız’ın Özel Jetiyle mi Gitti?
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, kamuoyunda fon kriziyle gündeme gelen ve görevinden istifa eden AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya hakkında dikkat çeken bir iddiayı paylaştı. Şık, Kaya’nın 2025 yılındaki hac ziyaretini, fon soruşturmasında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait özel jetle gerçekleştirdiğini öne sürdü.
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Fon soruşturması sürecinde soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Muhammed Yarız’ın dünyada sadece 15 adet üretilen Oasis serisi 14,5 milyon dolar değerinde bir süper yatı bulunuyor.
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Söz konusu özel uçakla seyahat ettiği öne sürülen isimlere ilişkin yeni bir iddia gündeme oturdu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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