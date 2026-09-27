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Bomba İddia: Fatma Betül Sayan Kaya Hacca Muhammed Yarız’ın Özel Jetiyle mi Gitti?

Bomba İddia: Fatma Betül Sayan Kaya Hacca Muhammed Yarız’ın Özel Jetiyle mi Gitti?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 16:23
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, kamuoyunda fon kriziyle gündeme gelen ve görevinden istifa eden AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya hakkında dikkat çeken bir iddiayı paylaştı. Şık, Kaya’nın 2025 yılındaki hac ziyaretini, fon soruşturmasında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait özel jetle gerçekleştirdiğini öne sürdü.

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Fon soruşturması sürecinde soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Muhammed Yarız’ın dünyada sadece 15 adet üretilen Oasis serisi 14,5 milyon dolar değerinde bir süper yatı bulunuyor.

Fon soruşturması sürecinde soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Muhammed Yarız’ın dünyada sadece 15 adet üretilen Oasis serisi 14,5 milyon dolar değerinde bir süper yatı bulunuyor.

Bununla birlikte, Yarız’ın 19,5 milyon dolara satın aldığı iddia edilen Bombardier Global 5000 tipi özel jeti de gündeme geldi. İddiaya göre bu jet, 3 Kasım 2025’te Man Adası sicilinden çıkarılarak Türkiye’de TC-YRZ tescil numarasını aldı. Üzerinde Pusula logosu bulunan jetin yaptığı öne sürülen ilk umre seferine ise emekli vaiz Cemal Vanlıoğlu ile Cübbeli Ahmet’in damadı Esat Palazoğlu’nun katıldığı iddia edildi.

Söz konusu özel uçakla seyahat ettiği öne sürülen isimlere ilişkin yeni bir iddia gündeme oturdu.

Söz konusu özel uçakla seyahat ettiği öne sürülen isimlere ilişkin yeni bir iddia gündeme oturdu.
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Görevini bırakan Ak Parti'li Fatma Betül Sayan Kaya’nın da kutsal topraklara Yarız’ın bu jetiyle gittiği öne sürüldü. TİP Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kaya’nın hac ibadetine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

'Fatma Betül Sayan Kaya, hac ziyaretinde kusursuz bir şekilde, riyadan uzak, sünnete uygun yapılan ve Allah tarafından kabul edilen hac ibadeti anlamına gelen 'Haccımız mebrur olsun' dilemiş. Kuyruk numarası TC-YRZ olan özel jetle gidildiyse o hac ibadeti mebrur olur mu?'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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