Bomba İddia: Fatma Betül Sayan Kaya Hacca Muhammed Yarız’ın Özel Jetiyle mi Gitti?

Görevini bırakan Ak Parti'li Fatma Betül Sayan Kaya’nın da kutsal topraklara Yarız’ın bu jetiyle gittiği öne sürüldü. TİP Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kaya’nın hac ibadetine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

'Fatma Betül Sayan Kaya, hac ziyaretinde kusursuz bir şekilde, riyadan uzak, sünnete uygun yapılan ve Allah tarafından kabul edilen hac ibadeti anlamına gelen 'Haccımız mebrur olsun' dilemiş. Kuyruk numarası TC-YRZ olan özel jetle gidildiyse o hac ibadeti mebrur olur mu?'