Kuzey İrlanda'da 28 Yıllık Yasak Kalktı: Katolik Mahallesindeki Yürüyüş Gerilimi Yeniden Alevlendi
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Kuzey İrlanda'da 1990'larda büyük çatışmalara yol açan Protestan Orange Order yürüyüşünün Katolik mahallesinden geçmesine 28 yıl sonra yeniden izin verilmesi, bölgede uzun süredir yatışmış olan Protestan-Katolik gerilimini yeniden tırmandırdı. Kararın ardından binlerce kişi sokaklara çıkarken, Londra ve Dublin'den de art arda açıklamalar geldi.
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Yasak 28 yıl sonra kalktı.
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Başbakan O'Neill da yolu kapattı.
Birlik yanlılarından sert tepki.
Londra ve Dublin'den itidal çağrısı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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