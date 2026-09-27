Kuzey İrlanda'da 28 Yıllık Yasak Kalktı: Katolik Mahallesindeki Yürüyüş Gerilimi Yeniden Alevlendi

İngiltere yanlısı Protestan Orange Order üyelerinin 1807'den bu yana her yıl düzenlediği yürüyüşün, Drumcree bölgesinde Katoliklerin yoğun olarak yaşadığı Garvaghy Road'dan geçen bölümü için yapılan başvuru mahkeme tarafından kabul edildi. Taraflar arasındaki yürüyüş ve protestoları barışçıl hale getirmek için kurulan Bağımsız Yürüyüş Komisyonu da en son 1997'de yapılan ve 1998'de yasaklanan bu güzergahın bugün kullanılabileceğine hükmetti, ancak yalnızca 35 kişinin yürüyebileceğini ve bandonun yer alamayacağını belirtti. 1995'te bir Katolik eylemcinin öldürüldüğü olayların ardından İngiliz ordusunun bölgede önlem almasına rağmen yürüyüşler 1997'ye kadar karşılıklı çatışmalara sahne olmuştu. Pazar sabahı yaklaşık 2 bin kişinin güzergahı kapatması üzerine yürüyüş ertelendi, Irish Times'ın aktardığına göre Kuzey İrlanda Polisi (PSNI) de sabah saatlerinde Orange Order'a yürüyüşün yapılamayacağını bildirdi.