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Kuzey İrlanda'da 28 Yıllık Yasak Kalktı: Katolik Mahallesindeki Yürüyüş Gerilimi Yeniden Alevlendi

Kuzey İrlanda'da 28 Yıllık Yasak Kalktı: Katolik Mahallesindeki Yürüyüş Gerilimi Yeniden Alevlendi

İngiltere İrlanda
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 16:22
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Kuzey İrlanda'da 1990'larda büyük çatışmalara yol açan Protestan Orange Order yürüyüşünün Katolik mahallesinden geçmesine 28 yıl sonra yeniden izin verilmesi, bölgede uzun süredir yatışmış olan Protestan-Katolik gerilimini yeniden tırmandırdı. Kararın ardından binlerce kişi sokaklara çıkarken, Londra ve Dublin'den de art arda açıklamalar geldi.

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Yasak 28 yıl sonra kalktı.

Yasak 28 yıl sonra kalktı.

İngiltere yanlısı Protestan Orange Order üyelerinin 1807'den bu yana her yıl düzenlediği yürüyüşün, Drumcree bölgesinde Katoliklerin yoğun olarak yaşadığı Garvaghy Road'dan geçen bölümü için yapılan başvuru mahkeme tarafından kabul edildi. Taraflar arasındaki yürüyüş ve protestoları barışçıl hale getirmek için kurulan Bağımsız Yürüyüş Komisyonu da en son 1997'de yapılan ve 1998'de yasaklanan bu güzergahın bugün kullanılabileceğine hükmetti, ancak yalnızca 35 kişinin yürüyebileceğini ve bandonun yer alamayacağını belirtti. 1995'te bir Katolik eylemcinin öldürüldüğü olayların ardından İngiliz ordusunun bölgede önlem almasına rağmen yürüyüşler 1997'ye kadar karşılıklı çatışmalara sahne olmuştu. Pazar sabahı yaklaşık 2 bin kişinin güzergahı kapatması üzerine yürüyüş ertelendi, Irish Times'ın aktardığına göre Kuzey İrlanda Polisi (PSNI) de sabah saatlerinde Orange Order'a yürüyüşün yapılamayacağını bildirdi.

Başbakan O'Neill da yolu kapattı.

Başbakan O'Neill da yolu kapattı.

Orange Order üyeleri tarihi güzergahtaki yasağın kalktığını ve yürüyüşün kısıtlanmadan yapılabileceğini açıklarken, Katolikler 1995, 1996 ve 1997'deki çatışmaların yeniden yaşanacağı endişesini dile getirdi. Garvaghy Road Sakinleri Koalisyonu sözcüsü Breandan Mac Coinnaith, yürüyüşün engellenmesini isteyen 4 bin imzalı dilekçeyi mahkemeye sunduklarını belirterek 'Herkes komşularımızın yürüyüşe izin verilmemesi gerektiği görüşünü paylaştığını biliyor' dedi. Cumhuriyetçi Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill ise bir grup Sinn Féin üyesiyle birlikte güzergahı kapatma eylemine katıldı ve bölgedeki 28 yıllık huzurun bozulmaya çalışıldığını söyleyerek 'Orange Order ve birlik yanlıları bizi geriye götürüyor' dedi.

Birlik yanlılarından sert tepki.

Birlik yanlılarından sert tepki.

Birlik yanlısı aktivist ve yürüyüş katılımcısı Jamie Bryson, O'Neill'in yolu kapatan eylemciler arasında yer almasına tepki göstererek 'Sözde Bölgesel Başbakan yasa dışı şekilde yolu kapatarak eylemi engelliyor. Yasaya bağlılıklarıyla ilgili çok ciddi soru işaretleri oluştu' dedi. Kuzey İrlanda'nın İngiltere'ye bağlı kalmasını savunan Demokratik Birlik Partisi (DUP) milletvekili Jonathan Buckley de iktidardaki Sinn Féin'i hedef alarak 'Sinn Féin ve Garvaghy Road sakinleri 28 yıldır Orange Order'a Yürüyüş Komisyonu'nun bir karar verdiğini söylüyordu. Şimdi de herkes kurallara uymalı' ifadelerini kullandı.

Londra ve Dublin'den itidal çağrısı.

Londra ve Dublin'den itidal çağrısı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, yıllık İşçi Partisi Konferansı için Liverpool'da bulunan Kuzey İrlanda Bakanı Chris Bryant'ı bölgeye gönderdi. BBC'ye konuşan Burnham, 'Yürüyüş kararı polis tavsiyesiyle alınmalıydı ancak polis böyle bir tavsiyede bulunmadı. Bağımsız Yürüyüş Komisyonu bu kararı aldı. Benim görevim Kuzey İrlanda Bakanı'nın 2027'de 30'uncu yılına girecek Belfast Anlaşması'na uygun davranmasını sağlamaktır. Dün akşam telefonla görüştüğüm İrlanda Başbakanının da böyle bir sorumluluğu var. Kendisiyle bu konuda yakın çalışıyoruz. Tüm tarafları itidalli olmaya çağırıyorum. Kuzey İrlanda'da 30 yılda çok kazanım elde ettik. Bunların geriye gittiğini görmek istemiyoruz' dedi. İrlanda hükümeti de yazılı açıklamasında durumdan 'son derece endişeli' olduklarını belirterek 'Belfast Anlaşması kapsamında uzlaşının ilerletilmesi yolunda uzun yıllar boyunca kaydedilen önemli ilerlemeleri hatırlıyor ve geçmişin bölünmelerine geri dönüşün en büyük endişemiz olduğunu belirtiyoruz' ifadelerine yer verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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